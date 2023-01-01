У Луцьку можуть припинити приймати стічні води із сусідніх громад. ВІДЕО





Йдеться про Підгайцівську й Боратинську ТГ, які користуються міськими очисними спорудами, – розповів Віктор Гуменюк.



З його слів, з 8 серпня в Україні набирає чинності закон "Про водовідведення та очищення стічних вод", відповідно до якого діятимуть нові вимоги щодо їх приймання.



Позиція "Луцькводоканалу"

Луцькі очисні споруди, які зараз перебувають у стадії реконструкції, що вартує 18 мільйонів євро. Віктор Гуменюк зазначив: Підгайцівська та Боратинська ТГ не брали раніше участі в співфінансуванні проєктів, пов'язаних із очисними спорудами.



"Вкластися в будівництво очисних в межах тих обсягів, які вони планують скидати. Тобто, якщо в міста є 80, вам потрібно 20, ось і є пропорція по фінансуванню", – каже керівник комунального підприємства.



Каналізаційні мережі та каналізаційні насосні станції в Луцьку зношені та потребують дороговартісного обслуговування та модернізацій. Пропускна спроможність міських очисних споруд, говорить Віктор Гуменюк, становить 99 тисяч кубічних метрів за добу без врахованих обсягів із суміжних громад.



"Оскільки ці суміжні громади зараз дуже сильно розбудовуються, саме багатоквартирна забудова, видача технічних умов на ці об'єкти породжує те, що ми забираємо можливості в Луцькій ТГ в перспективі", – додав керівник "Луцькводоканалу".



Що кажуть громади

Представників Боратинської та Підгайцівської громад 11 травня запросили на круглий стіл до міської ради, щоб почути їхню думку щодо подальшої співпраці із Луцьком.



Пропозицій про те, яким чином далі взаємодіяти, представники громад під час заходу не озвучили.



Заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь сказав, що у громаді ведуть перемовини та шукають рішення. "Яким шляхом ми підемо – це зараз складно сказати, тому, що ведуться переговори в кількох напрямках. Можливість може і з містом ми знайдемо", – зазначив посадовець.



Директор комунального підприємства "Грань" при Боратинській сільській раді Сергій Ільюк зазначив, що громада розбудовується, тому потрібно проблему водовідведення вирішувати вже.



"Це дуже гостре питання. Я думаю, що ми будемо це питання обговорювати в нашій Боратинській громаді обов'язково. Будемо радитися", – сказав посадовець.



Також луцькими очисними користуються 40 промислових підприємств, котрі до кінця квітня повинні були встановити аналізатори стоків за власні кошти. Таке рішення відповідно до нових правил приймання стічних вод прийняла Луцька міська рада.



Віктор Гуменюк зазначив, що жодне підприємство поки ці автоматичні системи не встановило. "Бізнес розуміє наслідки того, що стане відомо, що вони скидають і що це за собою тягне і штрафні санкції і це за собою тягне необхідність будівництва локальних очисних споруд", – каже директор "Луцькводоканалу".



Суспільне намагалося з'ясувати у представників найбільших виробничих підприємств, чи встановлюватимуть вони автоматичні аналізатори стічних вод.



Уповноважені особи "СКФ Україна", "Кромберг енд Шуберт" та Луцького спирто-горілчаного комбінату відмовилися надавати коментарі, оскільки, з їхніх слів, вивчають ситуацію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На очисні споруди Луцька припинять приймати стічні води із суміжних територіальних громад, якщо вони не співфінансуватимуть послугу з водовідведення.Йдеться про Підгайцівську й Боратинську ТГ, які користуються міськими очисними спорудами, – розповів Суспільному директор комунального підприємства "Луцькводоканал"З його слів, з 8 серпня в Україні набирає чинності закон "Про водовідведення та очищення стічних вод", відповідно до якого діятимуть нові вимоги щодо їх приймання.Луцькі очисні споруди, які зараз перебувають у стадії реконструкції, що вартує 18 мільйонів євро. Віктор Гуменюк зазначив: Підгайцівська та Боратинська ТГ не брали раніше участі в співфінансуванні проєктів, пов'язаних із очисними спорудами."Вкластися в будівництво очисних в межах тих обсягів, які вони планують скидати. Тобто, якщо в міста є 80, вам потрібно 20, ось і є пропорція по фінансуванню", – каже керівник комунального підприємства.Каналізаційні мережі та каналізаційні насосні станції в Луцьку зношені та потребують дороговартісного обслуговування та модернізацій. Пропускна спроможність міських очисних споруд, говорить Віктор Гуменюк, становить 99 тисяч кубічних метрів за добу без врахованих обсягів із суміжних громад."Оскільки ці суміжні громади зараз дуже сильно розбудовуються, саме багатоквартирна забудова, видача технічних умов на ці об'єкти породжує те, що ми забираємо можливості в Луцькій ТГ в перспективі", – додав керівник "Луцькводоканалу".Представників Боратинської та Підгайцівської громад 11 травня запросили на круглий стіл до міської ради, щоб почути їхню думку щодо подальшої співпраці із Луцьком.Пропозицій про те, яким чином далі взаємодіяти, представники громад під час заходу не озвучили.Заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь сказав, що у громаді ведуть перемовини та шукають рішення. "Яким шляхом ми підемо – це зараз складно сказати, тому, що ведуться переговори в кількох напрямках. Можливість може і з містом ми знайдемо", – зазначив посадовець.Директор комунального підприємства "Грань" при Боратинській сільській раді Сергій Ільюк зазначив, що громада розбудовується, тому потрібно проблему водовідведення вирішувати вже."Це дуже гостре питання. Я думаю, що ми будемо це питання обговорювати в нашій Боратинській громаді обов'язково. Будемо радитися", – сказав посадовець.Також луцькими очисними користуються 40 промислових підприємств, котрі до кінця квітня повинні були встановити аналізатори стоків за власні кошти. Таке рішення відповідно до нових правил приймання стічних вод прийняла Луцька міська рада.Віктор Гуменюк зазначив, що жодне підприємство поки ці автоматичні системи не встановило. "Бізнес розуміє наслідки того, що стане відомо, що вони скидають і що це за собою тягне і штрафні санкції і це за собою тягне необхідність будівництва локальних очисних споруд", – каже директор "Луцькводоканалу".Суспільне намагалося з'ясувати у представників найбільших виробничих підприємств, чи встановлюватимуть вони автоматичні аналізатори стічних вод.Уповноважені особи "СКФ Україна", "Кромберг енд Шуберт" та Луцького спирто-горілчаного комбінату відмовилися надавати коментарі, оскільки, з їхніх слів, вивчають ситуацію.

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