Президент посмертно нагородив орденом лейтенанта Владислава Романюка з Волині

Президент посмертно нагородив орденом лейтенанта Владислава Романюка з Волині
Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив загиблого офіцера з Волині орденом Богдана Хмельницького.

Про це йдеться в указі № 272/2023 на сайті глави держави.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку постановляю нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня лейтенанта РОМАНЮКА Владислава Олександровича (посмертно).

Нагадаємо, уродженець Ковеля, командир аеромобільного взводу, лейтенант Романюк Владислав загинув 15 грудня під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Озарянівка Донецької області.

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Теги: Волинь, Ковель, війна, смерть, орден
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