Волинянин присвятив диким тваринам 34 роки життя. ФОТО

Волинянин присвятив диким тваринам 34 роки життя. ФОТО
Андрій Масюк працює мисливствознавцем у філії «Любешівське лісомисливське господарство». З 1989 року – в лісовому господарстві. З самого початку пов’язав життя з мисливством – як став працювати єгерем, так і залишився з улюбленою справою. Загальний стаж роботи у лісовому господарстві 34 роки, з яких 25 – на посаді мисливствознаця. І цей факт багато про що свідчить.

Про це пишуть на сторінці Поліського лісового офісу у Фейсбуці.

«Мисливство люди часто сприймають неправильно. Для справжнього мисливця це спочатку про турботу. Спостерігати за життям тварин, вивчати їхні звички, допомагати – мене захоплює ця справа. Справжній мисливець ніколи не завдасть шкоди живій природі, а браконьєрству протистоїть більше, ніж будь-хто інший. Ведення мисливського господарства має свої виклики, адже часто доводиться працювати у важкодоступних місцях – у лісах та болотах. Саме там зазвичай мешкають тварини, які потребують охорони та контролю. І часто – допомоги та підтримки з боку людей», – пояснює Андрій Степанович.

А головне, зазначає співрозмовник, мисливствознавець має володіти знаннями про хижих тварин та бути здатним ефективно діяти у ситуаціях, коли звірі стають небезпечними для людей. Адже ті ж милі дикі кабанчики здаються такими тільки на фото та відео. Насправді ж вони назавжди залишаються диким тваринами, з власними інстинктами та звичками. Навіть тоді, коли щодня годуєш їх із рук.

Мисливствознавці дбають також про комфорт життя тварин у вольєрах, їх охорону, регулювання чисельності та безпеку.

«Під час воєнного стану збереження біорізноманіття стає особливо важливими, – провадить мисливствознавець. – Полювання зараз заборонене. І це дає можливості ще ефективніше працювати над нарощенням чисельності та популяції. Що ми і робимо, розвиваючи вольєрне господарство. Адже війна принесла чимало смерті не лише людям, а й лісу. Не можна також забувати і про безпеку співіснування людей та диких тварин. Природа в усьому потребує балансу. Ми ж зі свого боку робимо все можливе, щоб цей природний баланс зберегти максимально».

Волинянин присвятив диким тваринам 34 роки життя. ФОТО


Волинянин присвятив диким тваринам 34 роки життя. ФОТО


Волинянин присвятив диким тваринам 34 роки життя. ФОТО


Волинянин присвятив диким тваринам 34 роки життя. ФОТО


Волинянин присвятив диким тваринам 34 роки життя. ФОТО

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Теги: мисливство, Волинь
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