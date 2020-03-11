Волинянин присвятив диким тваринам 34 роки життя. ФОТО

Андрій Масюк працює мисливствознавцем у філії «Любешівське лісомисливське господарство». З 1989 року – в лісовому господарстві. З самого початку пов’язав життя з мисливством – як став працювати єгерем, так і залишився з улюбленою справою. Загальний стаж роботи у лісовому господарстві 34 роки, з яких 25 – на посаді мисливствознаця. І цей факт багато про що свідчить.



Про це



«Мисливство люди часто сприймають неправильно. Для справжнього мисливця це спочатку про турботу. Спостерігати за життям тварин, вивчати їхні звички, допомагати – мене захоплює ця справа. Справжній мисливець ніколи не завдасть шкоди живій природі, а браконьєрству протистоїть більше, ніж будь-хто інший. Ведення мисливського господарства має свої виклики, адже часто доводиться працювати у важкодоступних місцях – у лісах та болотах. Саме там зазвичай мешкають тварини, які потребують охорони та контролю. І часто – допомоги та підтримки з боку людей», – пояснює Андрій Степанович.



А головне, зазначає співрозмовник, мисливствознавець має володіти знаннями про хижих тварин та бути здатним ефективно діяти у ситуаціях, коли звірі стають небезпечними для людей. Адже ті ж милі дикі кабанчики здаються такими тільки на фото та відео. Насправді ж вони назавжди залишаються диким тваринами, з власними інстинктами та звичками. Навіть тоді, коли щодня годуєш їх із рук.



Мисливствознавці дбають також про комфорт життя тварин у вольєрах, їх охорону, регулювання чисельності та безпеку.



«Під час воєнного стану збереження біорізноманіття стає особливо важливими, – провадить мисливствознавець. – Полювання зараз заборонене. І це дає можливості ще ефективніше працювати над нарощенням чисельності та популяції. Що ми і робимо, розвиваючи вольєрне господарство. Адже війна принесла чимало смерті не лише людям, а й лісу. Не можна також забувати і про безпеку співіснування людей та диких тварин. Природа в усьому потребує балансу. Ми ж зі свого боку робимо все можливе, щоб цей природний баланс зберегти максимально».





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! працює мисливствознавцем у філії «Любешівське лісомисливське господарство». З 1989 року – в лісовому господарстві. З самого початку пов’язав життя з мисливством – як став працювати єгерем, так і залишився з улюбленою справою. Загальний стаж роботи у лісовому господарстві 34 роки, з яких 25 – на посаді мисливствознаця. І цей факт багато про що свідчить.Про це пишуть на сторінці Поліського лісового офісу у Фейсбуці.«Мисливство люди часто сприймають неправильно. Для справжнього мисливця це спочатку про турботу. Спостерігати за життям тварин, вивчати їхні звички, допомагати – мене захоплює ця справа. Справжній мисливець ніколи не завдасть шкоди живій природі, а браконьєрству протистоїть більше, ніж будь-хто інший. Ведення мисливського господарства має свої виклики, адже часто доводиться працювати у важкодоступних місцях – у лісах та болотах. Саме там зазвичай мешкають тварини, які потребують охорони та контролю. І часто – допомоги та підтримки з боку людей», – пояснює Андрій Степанович.А головне, зазначає співрозмовник, мисливствознавець має володіти знаннями про хижих тварин та бути здатним ефективно діяти у ситуаціях, коли звірі стають небезпечними для людей. Адже ті ж милі дикі кабанчики здаються такими тільки на фото та відео. Насправді ж вони назавжди залишаються диким тваринами, з власними інстинктами та звичками. Навіть тоді, коли щодня годуєш їх із рук.Мисливствознавці дбають також про комфорт життя тварин у вольєрах, їх охорону, регулювання чисельності та безпеку.«Під час воєнного стану збереження біорізноманіття стає особливо важливими, – провадить мисливствознавець. – Полювання зараз заборонене. І це дає можливості ще ефективніше працювати над нарощенням чисельності та популяції. Що ми і робимо, розвиваючи вольєрне господарство. Адже війна принесла чимало смерті не лише людям, а й лісу. Не можна також забувати і про безпеку співіснування людей та диких тварин. Природа в усьому потребує балансу. Ми ж зі свого боку робимо все можливе, щоб цей природний баланс зберегти максимально».

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