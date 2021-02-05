На Волині відкрили 34-ту поліцейську станцію

На Волині відкрили 34-ту поліцейську станцію
На Волині 11 травня запрацювала тридцять четверта поліцейська станція. Цей проект у дію разом з Нацполіцією впровадила Голобська територіальна громада.

Про це повідомив начальник управління Нацполіції Волині Юрій Крошко.

На території Голобської громади розташовані 24 населені пункти, населення – майже 9 тисяч осіб. Кожен мешканець громади віднині може з будь-яких питань звертатись до свого поліцейського офіцера Андрія Шворака, який тут живе і працює. Це вже сорок четвертий поліцейський офіцер в 31 громаді області, який почав виконувати свої службові обов’язки на території Волині.

«Вдячний громаді та голові за облаштування поліцейської станції в Голобах, яку сьогодні відкрили, та придбання службового автомобіля для свого офіцера. Зі свого боку, поліція забезпечила його зброєю, одностроєм, заробітною платою та всім необхідним. Усе це – задля зміцнення безпекового середовища та покращення якості надання поліцейських послуг навіть у найвіддаленіших селах, аби абсолютно кожен мешканець знав: його поліцейський офіцер поруч і завжди допоможе», – розповів на відкритті станції Юрій Крошко.

На Волині відкрили 34-ту поліцейську станцію


На Волині відкрили 34-ту поліцейську станцію


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Теги: поліцейська станція, офіцер громади, Волинь
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