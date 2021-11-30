У місті на Волині вантажівка злетіла у кювет
Сьогодні, 11:10
У Ковелі на вулиці Варшавській вантажівка злетіла у кювет.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у середу, 10 травня, близько 23:35. Про це повідомили у поліції Волині.
34-річний водій вантажівки ДАФ під час руху з’їхав у кювет. У результаті аварії водій отримав травми, його госпіталізували до медзакладу.
Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство під час якого з’ясують причини ДТП.
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Дорожньо-транспортна пригода трапилася у середу, 10 травня, близько 23:35. Про це повідомили у поліції Волині.
34-річний водій вантажівки ДАФ під час руху з’їхав у кювет. У результаті аварії водій отримав травми, його госпіталізували до медзакладу.
Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство під час якого з’ясують причини ДТП.
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