У місті на Волині вантажівка злетіла у кювет

У місті на Волині вантажівка злетіла у кювет
У Ковелі на вулиці Варшавській вантажівка злетіла у кювет.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у середу, 10 травня, близько 23:35. Про це повідомили у поліції Волині.

34-річний водій вантажівки ДАФ під час руху з’їхав у кювет. У результаті аварії водій отримав травми, його госпіталізували до медзакладу.

Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство під час якого з’ясують причини ДТП.

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Теги: ДТП, вантажівка, Ковель, поліція
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