У місті на Волині вантажівка злетіла у кювет

У Ковелі на вулиці Варшавській вантажівка злетіла у кювет.Дорожньо-транспортна пригода трапилася у середу, 10 травня, близько 23:35. Про це повідомили у поліції Волині.34-річний водій вантажівки ДАФ під час руху з’їхав у кювет. У результаті аварії водій отримав травми, його госпіталізували до медзакладу.Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство під час якого з’ясують причини ДТП.