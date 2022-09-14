Таксист із Миколаєва «навів» російську ракету на житлову багатоповерхівку у місті, – СБУ

Таксист із Миколаєва «навів» російську ракету на житлову багатоповерхівку у місті, – СБУ
СБУ викрила ворожого інформатора, який «навів» російську ракету на житлову багатоповерхівку в Миколаєві.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Служба безпеки викрила ще одного коригувальника російських повітряних атак на цивільну інфраструктуру України.

Саме за його наведенням окупанти здійснили ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року.

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 8 мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці у серпні минулого року.

У поле зору загарбників він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з Телеграм-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі.

Підробляючи таксистом, він об’їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Також зловмисник намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки.

Крім того, він передавав окупантам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків.

За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тис. грн. Гроші перераховували на його власну банківську картку.

Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.
Таксист із Миколаєва «навів» російську ракету на житлову багатоповерхівку у місті, – СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Таксист із Миколаєва «навів» російську ракету на житлову багатоповерхівку у місті, – СБУ

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Таксист із Миколаєва «навів» російську ракету на житлову багатоповерхівку у місті, – СБУ

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Теги: Росія, Україна, війна, Миколаїв, обстріл
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