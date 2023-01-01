Помер Герой з Волині Анатолій Ковальчук

Помер Герой з Волині Анатолій Ковальчук
На Волині помер військовослужбовець Анатолій Ковальчук.

Про це повідомили в Устилузькій громаді.

"9 травня відійшов у Вічність учасник бойових дій, військовослужбовець Ковальчук Анатолій, 17.11.1974 року народження, житель села П’ятидні. Чин похорону відбудеться 11 травня о 12.00 годині у селі П’ятидні (вулиця Шкільна,7). Просимо з гідністю вшанувати військовослужбовця, створивши живий коридор", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!





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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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