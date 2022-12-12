У пунктах пропуску на західному кордоні запрацювала система єЧерга





Про це пише



Наразі послугою можуть скористатися водії вантажівок, які планують перетинати кордон у таких пунктах пропуску:



- «Ягодин – Дорогуськ»;

- «Рава-Руська – Хребенне»;

- «Краківець – Корчова»;

- «Шегині – Медика»;

- «Устилуг – Зосин»;

- «Нижанковичі – Мальховіце» (місце перетину кордону);

- «Ужгород – Вишнє-Нємецьке»;

- «Тиса (Чоп) – Захонь»;

- «Порубне – Сірет»;

- «Могилів-Подільський – Отач»;

- «Дякове – Халмеу»;

- «Мамалига – Крива»;

- «Старокозаче – Тудора»;

- «Виноградівка – Вулкенєшть»;

- «Орлівка – Ісакча»;

- «Рені – Джюрджюлешть».



Записатися до електронної черги можна на сайті або в мобільному застосунку «єЧерга».



Зареєструвавшись, водій транспортного засобу отримуватиме інформацію про власний статус у черзі, її просування та час прибуття до пункту пропуску.



Час запуску прогнозується від проєктної пропускної здатності кожного пункту пропуску та швидкості оформлення транспортних засобів на суміжній стороні, зазначають на Урядовому порталі.



Попередньо, для автобусів запис буде доступний із липня, а для легкових автомобілів – із серпня цього року.

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