Росія скасувала візовий режим для громадян Грузії

Росія скасувала візовий режим для громадян Грузії
Російський диктатор володимир путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестане діяти 15 травня 2023 року.

Про це повідомляє російське видання Інтерфакс.

Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків.

Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна.

Також стало відомо, що рф з 15 травня скасовує вимогу віз для громадян Грузії, які їдуть до Росії на нетривалий час.

Зазначимо, що росія припинила авіасполучення з Грузією 8 липня 2019 після інциденту за участю депутата Держдуми Сергія Гаврилова. Указ став реакцією влади РФ на «антиросійські» протести у Тбілісі, спричинені візитом до Грузії делегації російських депутатів. Тоді прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков заявив, що заборона буде скасована, коли ситуація в Грузії нормалізується і зникнуть «будь-які загрози для безпеки російських громадян».


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Теги: Грузія, Росія
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