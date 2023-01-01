На березі Київського водосховища виявили тіло російського пілота

Командира збитого російського гелікоптера виявили на березі Київського водосховища у Вишгороді.Про це повідомив керівник Нацполіції у Київській області«Льотчик Ігор сплив, ймовірно, відсвяткувати 9 травня. Щось не сиділося йому вдома. «Свято – це святе!». Гарний приклад для всіх росіян. Краще сидіти вдома, ніж ставати співучасниками воєнних злочинів», – написав Нєбитов.Як повідомили у Telegram-каналі МВС, правоохоронці встановили, що загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон. Також була виявлена пам'ятка пілота гелікоптера Мі-24.