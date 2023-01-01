На березі Київського водосховища виявили тіло російського пілота
Сьогодні, 02:10
Командира збитого російського гелікоптера виявили на березі Київського водосховища у Вишгороді.
Про це повідомив керівник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.
«Льотчик Ігор сплив, ймовірно, відсвяткувати 9 травня. Щось не сиділося йому вдома. «Свято – це святе!». Гарний приклад для всіх росіян. Краще сидіти вдома, ніж ставати співучасниками воєнних злочинів», – написав Нєбитов.
Як повідомили у Telegram-каналі МВС, правоохоронці встановили, що загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон. Також була виявлена пам'ятка пілота гелікоптера Мі-24.
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Про це повідомив керівник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.
«Льотчик Ігор сплив, ймовірно, відсвяткувати 9 травня. Щось не сиділося йому вдома. «Свято – це святе!». Гарний приклад для всіх росіян. Краще сидіти вдома, ніж ставати співучасниками воєнних злочинів», – написав Нєбитов.
Як повідомили у Telegram-каналі МВС, правоохоронці встановили, що загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон. Також була виявлена пам'ятка пілота гелікоптера Мі-24.
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