Матір полоненого оборонця «Азовсталі» з Волині виступила з промовою в ООН. ФОТО

Матір полоненого оборонця «Азовсталі» з Волині виступила з промовою в ООН. ФОТО
Матір полоненого Героя «Азову» з Ковеля, волонтерка «Марлогу» Світлана Богдан в Женеві (Швейцарія) стала голосом тисяч українських родин військових, які перебувають у полоні рф або зникли безвісти.

Про це інформує Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог».

Пані Світлана дала безліч правдивих інтерв’ю про стан наших полонених і про біль родин.

Матір з 16 травня 2022 року бореться за життя і визволення сина Андрія, поневоленого рашистами оборонця Маріуполя і «Азовсталі».

Світлана виступила з промовою в ООН, на сесії Робочої групи ООН з насильницьких чи недобровільних зникнень та передала звернення батьків зневолених азовців.

Також зустрілася з провідними спеціалістами міжнародного комітету Червоного Хреста.

Окрім того Світлана взяла участь у маніфестації з приводу визволення полонених Героїв «Азову» біля Штаб-квартири ООН в Женеві.

Нагадаємо, мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону.

Матір полоненого оборонця «Азовсталі» з Волині виступила з промовою в ООН. ФОТО


Матір полоненого оборонця «Азовсталі» з Волині виступила з промовою в ООН. ФОТО





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Теги: ООН, Женева, полонений, «Азов», «Азовсталь»
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