Матір полоненого оборонця «Азовсталі» з Волині виступила з промовою в ООН. ФОТО

Світлана Богдан в Женеві (Швейцарія) стала голосом тисяч українських родин військових, які перебувають у полоні рф або зникли безвісти.



Про це



Пані Світлана дала безліч правдивих інтерв’ю про стан наших полонених і про біль родин.



Матір з 16 травня 2022 року бореться за життя і визволення сина Андрія, поневоленого рашистами оборонця Маріуполя і «Азовсталі».



Світлана виступила з промовою в ООН, на сесії Робочої групи ООН з насильницьких чи недобровільних зникнень та передала звернення батьків зневолених азовців.



Також зустрілася з провідними спеціалістами міжнародного комітету Червоного Хреста.



Окрім того Світлана взяла участь у маніфестації з приводу визволення полонених Героїв «Азову» біля Штаб-квартири ООН в Женеві.



Нагадаємо,

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Матір полоненого Героя «Азову» з Ковеля, волонтерка «Марлогу»в Женеві (Швейцарія) стала голосом тисяч українських родин військових, які перебувають у полоні рф або зникли безвісти.Про це інформує Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог».Пані Світлана дала безліч правдивих інтерв’ю про стан наших полонених і про біль родин.Матір з 16 травня 2022 року бореться за життя і визволення сина, поневоленого рашистами оборонця Маріуполя і «Азовсталі».Світлана виступила з промовою в ООН, на сесії Робочої групи ООН з насильницьких чи недобровільних зникнень та передала звернення батьків зневолених азовців.Також зустрілася з провідними спеціалістами міжнародного комітету Червоного Хреста.Окрім того Світлана взяла участь у маніфестації з приводу визволення полонених Героїв «Азову» біля Штаб-квартири ООН в Женеві.Нагадаємо, мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону.

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