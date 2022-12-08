У Луцьку під час реконструкції будинку знайшли фрагменти надгробків з єврейських поховань

У Луцьку під час реконструкції будинку знайшли фрагменти надгробків з єврейських поховань
Під час ремонту фундаменту приватного будинку на території Луцька виявили частини надмогильних пам'ятників з написами івритом і символічними рельєфами.

Про це розповів Суспільному виконавчий директор Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму Сергій Швардовський.

З його слів, пошкоджені мацеви з єврейських цвинтарів Луцька знайшли на вулиці 8-го Березня. Загалом – близько 20 частин надгробків.

Знайдені частини надгробних плит, каже Сергій Швардовський, уже завезли на меморіал пам’яті "Місце розстрілу євреїв луцького гетто", де знаходяться й інші мацеви з єврейських кладовищ.

Також мацеву – цілу, але частина слів на івриті стерлася – 8 травня, знайшли місцеві жителі села Ратнів Луцького району. Це – надгробна плита єврейської жінки. Як мацева опинилася в цьому населеному пункті, сказав Сергій Швардовський, невідомо, адже тут єврейського цвинтаря не було.

"Нас поїхало чотири людини, щоб забрати плиту, але як з'ясувалося – вона дуже важка. Тому зараз вирішуємо питання, як її забрати", – додав керівник обласної релігійної громади прогресивного іудаїзму.
У Луцьку під час реконструкції будинку знайшли фрагменти надгробків з єврейських поховань

Що відомо про інші знайдені надгробки

У квітні 2019 року на будівельному майданчику навпроти Луцького автозаводу знайшли фрагмент надгробка з єврейських поховань. Його перевезли на меморіальний комплекс жертвам Голокосту. Того ж місяця під час риття траншеї на вулиці Рівненській знайшли інший єврейський надгробок.

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Теги: Луцьк, реконструкція, будинок, надгробки
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