У Луцьку під час реконструкції будинку знайшли фрагменти надгробків з єврейських поховань
Сьогодні, 20:34
Під час ремонту фундаменту приватного будинку на території Луцька виявили частини надмогильних пам'ятників з написами івритом і символічними рельєфами.
Про це розповів Суспільному виконавчий директор Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму Сергій Швардовський.
З його слів, пошкоджені мацеви з єврейських цвинтарів Луцька знайшли на вулиці 8-го Березня. Загалом – близько 20 частин надгробків.
Знайдені частини надгробних плит, каже Сергій Швардовський, уже завезли на меморіал пам’яті "Місце розстрілу євреїв луцького гетто", де знаходяться й інші мацеви з єврейських кладовищ.
Також мацеву – цілу, але частина слів на івриті стерлася – 8 травня, знайшли місцеві жителі села Ратнів Луцького району. Це – надгробна плита єврейської жінки. Як мацева опинилася в цьому населеному пункті, сказав Сергій Швардовський, невідомо, адже тут єврейського цвинтаря не було.
"Нас поїхало чотири людини, щоб забрати плиту, але як з'ясувалося – вона дуже важка. Тому зараз вирішуємо питання, як її забрати", – додав керівник обласної релігійної громади прогресивного іудаїзму.
Що відомо про інші знайдені надгробки
У квітні 2019 року на будівельному майданчику навпроти Луцького автозаводу знайшли фрагмент надгробка з єврейських поховань. Його перевезли на меморіальний комплекс жертвам Голокосту. Того ж місяця під час риття траншеї на вулиці Рівненській знайшли інший єврейський надгробок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному виконавчий директор Волинської релігійної громади прогресивного іудаїзму Сергій Швардовський.
З його слів, пошкоджені мацеви з єврейських цвинтарів Луцька знайшли на вулиці 8-го Березня. Загалом – близько 20 частин надгробків.
Знайдені частини надгробних плит, каже Сергій Швардовський, уже завезли на меморіал пам’яті "Місце розстрілу євреїв луцького гетто", де знаходяться й інші мацеви з єврейських кладовищ.
Також мацеву – цілу, але частина слів на івриті стерлася – 8 травня, знайшли місцеві жителі села Ратнів Луцького району. Це – надгробна плита єврейської жінки. Як мацева опинилася в цьому населеному пункті, сказав Сергій Швардовський, невідомо, адже тут єврейського цвинтаря не було.
"Нас поїхало чотири людини, щоб забрати плиту, але як з'ясувалося – вона дуже важка. Тому зараз вирішуємо питання, як її забрати", – додав керівник обласної релігійної громади прогресивного іудаїзму.
Що відомо про інші знайдені надгробки
У квітні 2019 року на будівельному майданчику навпроти Луцького автозаводу знайшли фрагмент надгробка з єврейських поховань. Його перевезли на меморіальний комплекс жертвам Голокосту. Того ж місяця під час риття траншеї на вулиці Рівненській знайшли інший єврейський надгробок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку під час реконструкції будинку знайшли фрагменти надгробків з єврейських поховань
Сьогодні, 20:34
Погода на завтра, 11 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
На Волині керівників коледжу та приватного підприємства підозрюють у привласненні 100 тисяч гривень
Сьогодні, 19:15
На Донеччині загинув воїн з Волині Артур Кліментович
Сьогодні, 18:14
Медіа