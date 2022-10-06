Через «Ягодин» намагались незаконно провезти деревину

Через «Ягодин» намагались незаконно провезти деревину
Волинські митники на посту "Ягодин" упередили неправомірне вивезення з України майже 30 кубічних метрів деревини. Порушення виявили під час оформлення вантажу, який автоперевізник доставляв від продавця з Чернігівщини до покупця у Литві.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Задекларований товар - специфічний, оскільки повністю складався з обрізних пиломатеріалів, виготовлених із породи "сосна". Відповідно до чинного законодавства, такий експорт підлягає під заходи нетарифного регулювання, серед яких обов'язковим є подання Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Цей документ був пред'явлений перевізником у товаросупровідному пакеті, однак викликав сумнів у пильних митників.

За висновками вирішили звернутись до експертів з кафедри ботаніки, деревознавства та недеревних ресурсів Національного лісотехнічного університету. Вони офіційно підтвердили, що з описаних в Сертифікаті про походження колод сосни неможливо випиляти дошки тих розмірів, що їх намагались експортувати. А розмірні характеристики дерев, що ніби-то стали сировиною для пиломатеріалів, замалі для виготовлення такого значного обсягу продукції.

Дії експортера містять ознаки правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 483 Митного кодексу, про що складено протокол. Лісоматеріали тимчасово вилучили на склад митниці. Їхня вартість оцінена у майже 100 тисяч гривень. Подача недостовірних відомостей про товар тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів. Остаточні рішення у справі - за судом.

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Теги: Волинська митниця, деревина
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