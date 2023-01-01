Що слід знати про пошук роботи в Брукліні*





Вивчайте англійську мову: це важливо

Щоб мати базове розуміння мови, бажано почати її вивчати перед переїздом до США. Але для того, щоб легко складати іспити, наприклад, для отримання ліцензії, або отримати роботу в офісі, потрібна розмовна англійська на досить високому рівні. Тому, якщо ви мрієте про високооплачувану роботу в Нью-Йорку, Брукліні, вам необхідно бути впевненими у своїх мовних здібностях. Це дозволить вам працювати в команді, легко спілкуватися з колегами та здобувати професійний успіх.



Є кілька способів вивчення англійської мови, зокрема:



- з допомогою приватного репетитора;

- на мовних курсах у школах;

- самостійно.



Один з найбільш доступних варіантів вивчення англійської мови — це самостійне навчання. Однак для досягнення успіху потрібна серйозна дисципліна, мотивація та організованість. До корисних засобів вивчення англійської можна віднести спеціальні додатки, такі як Duolingo, Bright, Lingo Deer та інші. Також можна дивитись фільми та відео спочатку з субтитрами, потім без них, читати книги та записувати нові слова. Важливо використовувати кожну можливість для спілкування англійською мовою, звільняючись від страху та дискомфорту. Якщо ви зможете засвоїти мову на достатньому рівні, то зможете знайти престижну роботу в Брукліні.



Ознайомтеся з вимогами до професій у США

Переїжджаючи до США, не обов'язково розпочинати життя з чистого аркуша. Ви можете продовжувати займатися тим, на чому ви добре знаєтеся. Однак для цього необхідно спочатку оцінити свої кваліфікації та документи про освіту і за необхідності отримати відповідні ліцензії. Давайте розглянемо ці випадки докладніше.



Евалюація диплома

Евалюація — це процес, що полягає у визнанні закордонного диплома у США. Цю послугу надають різноманітні компанії, які можуть бути національними або регіональними. Рекомендується вибирати компанії, що є членами асоціації World Education Services.



Після проходження процедури евалюації ви отримаєте документ, який відповідає американським стандартам освіти. Враховуйте те, що може знадобитися додаткова кількість академічних годин з деяких дисциплін. Також необхідно мати на увазі, що після евалюації ваша кваліфікація може бути знижена, наприклад, з магістра на бакалавра. Однак з таким документом ви зможете займатися обраною професією в США і матимете більше можливостей, щоб знайти омріяну роботу в Нью-Йорку.



Отримання ліцензії

В США ряд професій потребують ліцензування (майстри манікюру, архітектори, рієлтори і так далі). Без цього ваша діяльність буде незаконною. Дослідіть сферу в якій плануєте розвиватись та дізнайтесь чи необхідна вам додаткова сертифікація.



Використовуйте всі доступні способи для пошуку вакансій

Рівень спілкування англійською мовою та повний пакет документів - це ключ до успішного та швидкого знаходження роботи в Нью-Йорку. Щоб знайти відповідні вакансії, можна скористатися такими методами: через знайомих, групи та спільноти в соціальних мережах, дошки оголошень і сайти вакансій.



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Поради наостанок

Радимо розпочати діяти вже зараз, щоб досягти успіху в Америці. Використовуйте кожен день максимально продуктивно для себе та своєї майбутньої кар'єри. Вивчайте англійську мову, підготуйте якісне резюме та портфоліо, зберіть повний пакет документів. Крокуйте вперед до своєї мрії та бажаємо успіху!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці мають багато можливостей для самореалізації в Америці. Для прикладу – відкриття власного бізнесу, продовження улюбленої справи або навчання новій професії. Але цей процес може бути складним та часом заплутаним. Більшість іммігрантів, які прибувають в країну, ставлять собі питання, а як знайти роботу в Брукліні ? Розібратись у цьому допомогли експерти американської дошки оголошень BAZAR.club. Тому, якщо ви плануєте переїзд до Америки, ця інформація буде корисною для вас.Щоб мати базове розуміння мови, бажано почати її вивчати перед переїздом до США. Але для того, щоб легко складати іспити, наприклад, для отримання ліцензії, або отримати роботу в офісі, потрібна розмовна англійська на досить високому рівні. Тому, якщо ви мрієте про високооплачувану роботу в Нью-Йорку, Брукліні, вам необхідно бути впевненими у своїх мовних здібностях. Це дозволить вам працювати в команді, легко спілкуватися з колегами та здобувати професійний успіх.Є кілька способів вивчення англійської мови, зокрема:- з допомогою приватного репетитора;- на мовних курсах у школах;- самостійно.Один з найбільш доступних варіантів вивчення англійської мови — це самостійне навчання. Однак для досягнення успіху потрібна серйозна дисципліна, мотивація та організованість. До корисних засобів вивчення англійської можна віднести спеціальні додатки, такі як Duolingo, Bright, Lingo Deer та інші. Також можна дивитись фільми та відео спочатку з субтитрами, потім без них, читати книги та записувати нові слова. Важливо використовувати кожну можливість для спілкування англійською мовою, звільняючись від страху та дискомфорту. Якщо ви зможете засвоїти мову на достатньому рівні, то зможете знайти престижну роботу в Брукліні.Переїжджаючи до США, не обов'язково розпочинати життя з чистого аркуша. Ви можете продовжувати займатися тим, на чому ви добре знаєтеся. Однак для цього необхідно спочатку оцінити свої кваліфікації та документи про освіту і за необхідності отримати відповідні ліцензії. Давайте розглянемо ці випадки докладніше.Евалюація — це процес, що полягає у визнанні закордонного диплома у США. Цю послугу надають різноманітні компанії, які можуть бути національними або регіональними. Рекомендується вибирати компанії, що є членами асоціації World Education Services.Після проходження процедури евалюації ви отримаєте документ, який відповідає американським стандартам освіти. Враховуйте те, що може знадобитися додаткова кількість академічних годин з деяких дисциплін. Також необхідно мати на увазі, що після евалюації ваша кваліфікація може бути знижена, наприклад, з магістра на бакалавра. Однак з таким документом ви зможете займатися обраною професією в США і матимете більше можливостей, щоб знайти омріяну роботу в Нью-Йорку.В США ряд професій потребують ліцензування (майстри манікюру, архітектори, рієлтори і так далі). Без цього ваша діяльність буде незаконною. Дослідіть сферу в якій плануєте розвиватись та дізнайтесь чи необхідна вам додаткова сертифікація.Рівень спілкування англійською мовою та повний пакет документів - це ключ до успішного та швидкого знаходження роботи в Нью-Йорку. Щоб знайти відповідні вакансії, можна скористатися такими методами: через знайомих, групи та спільноти в соціальних мережах, дошки оголошень і сайти вакансій.Пропонуємо ознайомитися з популярною платформою BAZAR.club . На цьому ресурсі можна знайти сотні вакансій, навіть роботу в Брукліні на кеш. Інформація постійно оновлюється, тому роботодавці з різних регіонів додають нові пропозиції. Варіанти роботи можна відфільтрувати за штатами та категоріями.Користувачам доступний інтерфейс платформи чотирма мовами: українською, російською, англійською та польською. В описі кожної вакансії представлена повна інформація, яка може бути корисною для пошуку роботи.Радимо розпочати діяти вже зараз, щоб досягти успіху в Америці. Використовуйте кожен день максимально продуктивно для себе та своєї майбутньої кар'єри. Вивчайте англійську мову, підготуйте якісне резюме та портфоліо, зберіть повний пакет документів. Крокуйте вперед до своєї мрії та бажаємо успіху!

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