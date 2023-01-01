Волинянин, який вкрав у поліцейського автомат, отримав чотири роки тюрми





Про це повідомили у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Нагадаємо, що 37-річний чоловік вирвав з рук правоохоронця автомат і втік. Йдеться про Яворського Олександра Петровича, 24.09.1985 року народження, жителя села Доросині Луцького району.



Подія трапилася 13 березня, приблизно о 22:00. Правоохоронців викликала місцева мешканка, мати зловмисника, бо той нібито вкрав у неї гроші. Почалася сутичка. Довелося втрутитися поліції. Чоловік відібрав у поліцейського заряджений автомат і втік.



Як ідеться в постанові Рожищенського районного суду, 13 жовтня 2021 року, Олександр Яворський ображав матір нецензурною лайкою та погрожував здійснити підпал житлового будинку.











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