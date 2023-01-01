На війні загинув ще один Герой з Волині Федір Шилюк

Федір Шилюк.



Про це



"Герой із села Текля прийняв свій останній бій. З невимовним сумом та болем повідомляємо про отримання чергової звістки. 18 травня загинув Шилюк Федір Федорович, 1970 року народження. Щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що детальну інформацію щодо поховання захисника буде надано додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув військовий з ВолиніПро це повідомили у Дубечненській громаді."Герой із села Текля прийняв свій останній бій. З невимовним сумом та болем повідомляємо про отримання чергової звістки. 18 травня загинув Шилюк Федір Федорович, 1970 року народження. Щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що детальну інформацію щодо поховання захисника буде надано додатково.

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