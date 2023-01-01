На війні загинув ще один Герой з Волині Федір Шилюк

На війні загинув ще один Герой з Волині Федір Шилюк
На війні загинув військовий з Волині Федір Шилюк.

Про це повідомили у Дубечненській громаді.

"Герой із села Текля прийняв свій останній бій. З невимовним сумом та болем повідомляємо про отримання чергової звістки. 18 травня загинув Шилюк Федір Федорович, 1970 року народження. Щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що детальну інформацію щодо поховання захисника буде надано додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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