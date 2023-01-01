На війні загинув ще один Герой з Волині Федір Шилюк
Сьогодні, 16:58
На війні загинув військовий з Волині Федір Шилюк.
Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"Герой із села Текля прийняв свій останній бій. З невимовним сумом та болем повідомляємо про отримання чергової звістки. 18 травня загинув Шилюк Федір Федорович, 1970 року народження. Щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що детальну інформацію щодо поховання захисника буде надано додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"Герой із села Текля прийняв свій останній бій. З невимовним сумом та болем повідомляємо про отримання чергової звістки. 18 травня загинув Шилюк Федір Федорович, 1970 року народження. Щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що детальну інформацію щодо поховання захисника буде надано додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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