Завтра Боратинська громада зустріне загиблого Героя Юрія Юхимюка

Юрія Юхимюка, чин похорону відбудеться у неділю, 21 травня.



Про це



"Завтра, 20 травня, відбудеться зустріч траурного кортежу з тілом загиблого Героя Юрія Юхимюка. О 16:00 траурний кортеж вирушатиме з м. Луцьк до рідного села Гірка Полонка. Орієнтовно о 16:15 зустрічаємо тіло воїна на перехресті вулиць Горохівська, Мальовнича та проводимо до рідного дому на вул. Шкільну. Чин похорону відбудеться 21 травня", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що об 11:00 скорботний кортеж пішою ходою вирушить з вулиці Шкільна від рідного дому до храму Архістратига Михаїла села Гірка Полонка.



Поховання Захисника України відбудеться на місцевому цвинтарі.



"Закликаємо жителів громади гідно зустріти земляка, який віддав своє життя за Україну та провести його в останню дорогу", - наголошують у громаді.



Нагадаємо, що



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 травня у с. Гірка Полонка прибуде кортеж з тілом загиблого Героя, чин похорону відбудеться у неділю, 21 травня.Про це повідомили у Боратинській громаді."Завтра, 20 травня, відбудеться зустріч траурного кортежу з тілом загиблого Героя Юрія Юхимюка. О 16:00 траурний кортеж вирушатиме з м. Луцьк до рідного села Гірка Полонка. Орієнтовно о 16:15 зустрічаємо тіло воїна на перехресті вулиць Горохівська, Мальовнича та проводимо до рідного дому на вул. Шкільну. Чин похорону відбудеться 21 травня", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що об 11:00 скорботний кортеж пішою ходою вирушить з вулиці Шкільна від рідного дому до храму Архістратига Михаїла села Гірка Полонка.Поховання Захисника України відбудеться на місцевому цвинтарі."Закликаємо жителів громади гідно зустріти земляка, який віддав своє життя за Україну та провести його в останню дорогу", - наголошують у громаді.Нагадаємо, що Герой загинув 17 травня 2023 року при виконанні бойового завдання у м. Часів Яр Донецької області.

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