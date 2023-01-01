У Чорному та Азовському морях рф тримає чотири ракетоносії, залп – 24 «Калібри»
Сьогодні, 14:14
На бойовому чергуванні у Чорному морі росія тримає шість кораблів, зокрема три носії крилатих ракет типу "Калібр", залп яких становить до 16 ракет.
Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Фейсбуці.
"Станом на 10-ту ранку в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 16 ракет", - ідеться в повідомленні.
Крім того, в Азовському морі перебувають два ворожих кораблі, з них один носій "Калібрів" із загальним залпом 8 ракет. У Середземному морі – сім ворожих кораблів, з них один носій "Калібрів" із загальним залпом 4 ракети.
Нагадаємо, що в ніч на 19 травня ППО знищила 3 крилатих ракети та 16 ударних дронів.
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Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Фейсбуці.
"Станом на 10-ту ранку в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 16 ракет", - ідеться в повідомленні.
Крім того, в Азовському морі перебувають два ворожих кораблі, з них один носій "Калібрів" із загальним залпом 8 ракет. У Середземному морі – сім ворожих кораблів, з них один носій "Калібрів" із загальним залпом 4 ракети.
Нагадаємо, що в ніч на 19 травня ППО знищила 3 крилатих ракети та 16 ударних дронів.
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