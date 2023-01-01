У Чорному та Азовському морях рф тримає чотири ракетоносії, залп – 24 «Калібри»

У Чорному та Азовському морях рф тримає чотири ракетоносії, залп – 24 «Калібри»
На бойовому чергуванні у Чорному морі росія тримає шість кораблів, зокрема три носії крилатих ракет типу "Калібр", залп яких становить до 16 ракет.

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Фейсбуці.

"Станом на 10-ту ранку в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 16 ракет", - ідеться в повідомленні.

Крім того, в Азовському морі перебувають два ворожих кораблі, з них один носій "Калібрів" із загальним залпом 8 ракет. У Середземному морі – сім ворожих кораблів, з них один носій "Калібрів" із загальним залпом 4 ракети.

Нагадаємо, що в ніч на 19 травня ППО знищила 3 крилатих ракети та 16 ударних дронів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Юрієм Строчиком
Сьогодні, 14:34
У Чорному та Азовському морях рф тримає чотири ракетоносії, залп – 24 «Калібри»
Сьогодні, 14:14
На Волині затримали двох водіїв з підробленими посвідченнями
Сьогодні, 14:00
У Луцькому районі на блокпості затримали 36-річного чоловіка, який вкрав авто. ФОТО
Сьогодні, 13:45
Зеленський прибув до Саудівської Аравії
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Юрієм Строчиком Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Юрієм Строчиком
Сьогодні, 14:34
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Пугачем Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Пугачем
Сьогодні, 13:00
Наказав знищити «Мрію»: російський генерал ще з 2019-го готував на території росії та Білорусі ворожих десантників Наказав знищити «Мрію»: російський генерал ще з 2019-го готував на території росії та Білорусі ворожих десантників
Сьогодні, 12:40
Без батька залишилися 5 дітей: на Волинь «На щиті» повертається Герой Олександр Сушик Без батька залишилися 5 дітей: на Волинь «На щиті» повертається Герой Олександр Сушик
Сьогодні, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Юрієм Строчиком
Сьогодні, 14:34
 0
У Чорному та Азовському морях рф тримає чотири ракетоносії, залп – 24 «Калібри»
Сьогодні, 14:14
 0
На Волині затримали двох водіїв з підробленими посвідченнями
Сьогодні, 14:00
 0
У Луцькому районі на блокпості затримали 36-річного чоловіка, який вкрав авто. ФОТО
Сьогодні, 13:45
 0
Зеленський прибув до Саудівської Аравії
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8