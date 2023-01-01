У Чорному та Азовському морях рф тримає чотири ракетоносії, залп – 24 «Калібри»





Про це Військово-морські сили Збройних сил України



"Станом на 10-ту ранку в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 16 ракет", - ідеться в повідомленні.



Крім того, в Азовському морі перебувають два ворожих кораблі, з них один носій "Калібрів" із загальним залпом 8 ракет. У Середземному морі – сім ворожих кораблів, з них один носій "Калібрів" із загальним залпом 4 ракети.



Нагадаємо, що

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