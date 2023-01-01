Під час лікування помер Герой з Волині Віталій Квач

Віталій Квач з Маневиччини.



Про це Олександр Гаврилюк на своїй сторінці у фейсбуці.



Захисник з села Кукли, за повідомленням командування, брав активну участь у жорстоких боях за незалежність і свободу України.



«Під час лікування, на жаль, не вдалося врятувати життя патріоту. Хоробрий боєць був хорошим взірцем для товаришів по зброї, мужньо боровся за визволення рідної землі. Висловлюю щирі співчуття рідній сестрі Світлані Володимирівні, а захиснику глибока шана і вічна пам'ять», – зазначив очільник громади.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час лікування помер солдат десантно-штурмового батальйонуз Маневиччини.Про це повідомив голова Маневицької громадина своїй сторінці у фейсбуці.Захисник з села Кукли, за повідомленням командування, брав активну участь у жорстоких боях за незалежність і свободу України.«Під час лікування, на жаль, не вдалося врятувати життя патріоту. Хоробрий боєць був хорошим взірцем для товаришів по зброї, мужньо боровся за визволення рідної землі. Висловлюю щирі співчуття рідній сестрі, а захиснику глибока шана і вічна пам'ять», – зазначив очільник громади.

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