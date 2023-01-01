Під час лікування помер Герой з Волині Віталій Квач

Під час лікування помер Герой з Волині Віталій Квач
Під час лікування помер солдат десантно-штурмового батальйону Віталій Квач з Маневиччини.

Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк на своїй сторінці у фейсбуці.

Захисник з села Кукли, за повідомленням командування, брав активну участь у жорстоких боях за незалежність і свободу України.

«Під час лікування, на жаль, не вдалося врятувати життя патріоту. Хоробрий боєць був хорошим взірцем для товаришів по зброї, мужньо боровся за визволення рідної землі. Висловлюю щирі співчуття рідній сестрі Світлані Володимирівні, а захиснику глибока шана і вічна пам'ять», – зазначив очільник громади.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 19 травня
Сьогодні, 23:30
Під час лікування помер Герой з Волині Віталій Квач
Сьогодні, 23:00
У селі на Волині горів будинок
Сьогодні, 22:25
Ексгравець «Волині» вступив до лав Нацгвардії
Сьогодні, 22:00
Рано втратив батьків: на Волині попрощалися із загиблим 36-річним Героєм Романом Абрамчуком
Сьогодні, 21:25
Схожі новини
Рано втратив батьків: на Волині попрощалися із загиблим 36-річним Героєм Романом Абрамчуком Рано втратив батьків: на Волині попрощалися із загиблим 36-річним Героєм Романом Абрамчуком
Сьогодні, 21:25
«Укренерго» знову закликає економити електроенергію у вечірні години «Укренерго» знову закликає економити електроенергію у вечірні години
Сьогодні, 19:00
На війні загинув ще один Герой з Волині Федір Шилюк На війні загинув ще один Герой з Волині Федір Шилюк
Сьогодні, 16:58
ЗСУ продовжують просуватись під Бахмутом: оновлена карта боїв ЗСУ продовжують просуватись під Бахмутом: оновлена карта боїв
Сьогодні, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 19 травня
Сьогодні, 23:30
 0
Під час лікування помер Герой з Волині Віталій Квач
Сьогодні, 23:00
 0
У селі на Волині горів будинок
Сьогодні, 22:25
 0
Ексгравець «Волині» вступив до лав Нацгвардії
Сьогодні, 22:00
 0
Рано втратив батьків: на Волині попрощалися із загиблим 36-річним Героєм Романом Абрамчуком
Сьогодні, 21:25
 0
Медіа
відео
1/8