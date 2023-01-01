Ексгравець «Волині» вступив до лав Нацгвардії
Сьогодні, 22:00
Колишній гравець «Динамо», «Волині» та збірної України 48-річний Владислав Ващук вступив до лав Нацгвардії. Служитиме він у бригаді наступу «Буревій».
Про це колишній футболіст повідомив на своїй сторінці у фейсбуку.
"Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі і рідні ще досі в шоці. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я дійсно вірю в нашу Перемогу. Я бачив «русский мир» на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти – що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу «Буревій». Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові!» – йдеться в його дописі
Зауважимо, Владислав Ващук ще на початку повномасштабного вторгнення рф провів 15 днів у підвалі свого дому в Гостомелі, рятуючись із сином та донькою від обстрілів російських загарбників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це колишній футболіст повідомив на своїй сторінці у фейсбуку.
"Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі і рідні ще досі в шоці. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я дійсно вірю в нашу Перемогу. Я бачив «русский мир» на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти – що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу «Буревій». Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові!» – йдеться в його дописі
Зауважимо, Владислав Ващук ще на початку повномасштабного вторгнення рф провів 15 днів у підвалі свого дому в Гостомелі, рятуючись із сином та донькою від обстрілів російських загарбників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селі на Волині горів будинок
Сьогодні, 22:25
Ексгравець «Волині» вступив до лав Нацгвардії
Сьогодні, 22:00
Рано втратив батьків: на Волині попрощалися із загиблим 36-річним Героєм Романом Абрамчуком
Сьогодні, 21:25
27 тисяч переселенців отримали допомогу в центрі взаємопідтримки, що працює у Луцькому РАЦСі
Сьогодні, 20:30
Медіа