Ексгравець «Волині» вступив до лав Нацгвардії

Владислав Ващук вступив до лав Нацгвардії. Служитиме він у бригаді наступу «Буревій».



Про це колишній футболіст



"Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі і рідні ще досі в шоці. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я дійсно вірю в нашу Перемогу. Я бачив «русский мир» на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти – що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу «Буревій». Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові!» – йдеться в його дописі



Зауважимо, Владислав Ващук ще на початку повномасштабного вторгнення рф провів 15 днів у підвалі свого дому в Гостомелі, рятуючись із сином та донькою від обстрілів російських загарбників.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній гравець «Динамо», «Волині» та збірної України 48-річнийвступив до лав Нацгвардії. Служитиме він у бригаді наступу «Буревій».Про це колишній футболіст повідомив на своїй сторінці у фейсбуку."Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі і рідні ще досі в шоці. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я дійсно вірю в нашу Перемогу. Я бачив «русский мир» на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти – що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу «Буревій». Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові!» – йдеться в його дописіЗауважимо, Владислав Ващук ще на початку повномасштабного вторгнення рф провів 15 днів у підвалі свого дому в Гостомелі, рятуючись із сином та донькою від обстрілів російських загарбників.

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