У селі на Волині горів будинок
Сьогодні, 22:25
У Камінь-Каширському районі горів дерев’яний житловий будинок. Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Про це 19 травня повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
«Рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди села Велика Глуша ліквідували пожежу в житловому будинку в цьому селі», – йдеться у повідомленні.
Повідомлення надійшло об 11:26, перший підрозділ служби 101 прибув через 12 хвилин, на гасіння подали 3 водяних стволи. Пожежу ліквідували о 12:50.
Під час гасіння пожежі вогнеборцям допомагали місцеві мешканці.
Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Будинок від вогню врятували, постраждалих немає.
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Про це 19 травня повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
«Рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди села Велика Глуша ліквідували пожежу в житловому будинку в цьому селі», – йдеться у повідомленні.
Повідомлення надійшло об 11:26, перший підрозділ служби 101 прибув через 12 хвилин, на гасіння подали 3 водяних стволи. Пожежу ліквідували о 12:50.
Під час гасіння пожежі вогнеборцям допомагали місцеві мешканці.
Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Будинок від вогню врятували, постраждалих немає.
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