У селі на Волині горів будинок





Про це 19 травня



«Рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди села Велика Глуша ліквідували пожежу в житловому будинку в цьому селі», – йдеться у повідомленні.



Повідомлення надійшло об 11:26, перший підрозділ служби 101 прибув через 12 хвилин, на гасіння подали 3 водяних стволи. Пожежу ліквідували о 12:50.



Під час гасіння пожежі вогнеборцям допомагали місцеві мешканці.



Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Будинок від вогню врятували, постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі горів дерев’яний житловий будинок. Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.Про це 19 травня повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.«Рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди села Велика Глуша ліквідували пожежу в житловому будинку в цьому селі», – йдеться у повідомленні.Повідомлення надійшло об 11:26, перший підрозділ служби 101 прибув через 12 хвилин, на гасіння подали 3 водяних стволи. Пожежу ліквідували о 12:50.Під час гасіння пожежі вогнеборцям допомагали місцеві мешканці.Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.Будинок від вогню врятували, постраждалих немає.

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