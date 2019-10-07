У селі на Волині горів будинок

У селі на Волині горів будинок
У Камінь-Каширському районі горів дерев’яний житловий будинок. Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Про це 19 травня повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

«Рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди села Велика Глуша ліквідували пожежу в житловому будинку в цьому селі», – йдеться у повідомленні.

Повідомлення надійшло об 11:26, перший підрозділ служби 101 прибув через 12 хвилин, на гасіння подали 3 водяних стволи. Пожежу ліквідували о 12:50.

Під час гасіння пожежі вогнеборцям допомагали місцеві мешканці.

Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Будинок від вогню врятували, постраждалих немає.

У селі на Волині горів будинок

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Теги: пожежа, горіла хата, коротке замикання
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