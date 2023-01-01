Рано втратив батьків: на Волині попрощалися із загиблим 36-річним Героєм Романом Абрамчуком

Романом Абрамчуком.



Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.



Прощалися із захисником на шкільному подвір’ї села.



«Як людина, яка рано зазнала втрати батьків, він виріс на того, хто обожнював уже свою власну сім‘ю - дружину Іру, донечку Сашу. Його опорою була старша сестричка Тетяна, дядько, допомагаючи якому ще хлопчиком, Рома дуже полюбив автомобільну справу, а справжнім хобі, пристрастю його життя згодом стали мотоцикли. Тож із вибором професії швидко визначився — вивчився в Оваднівському професійному ліцеї на автослюсаря. Він багато їздив по інших країнах, працюючи водієм-дальнобійником. Але понад усе любив свій край, своє село. Вертався сюди, тож і від війни ховатися не збирався. І коли був мобілізований, і коли був поранений під Бахмутом, всі його дзвінки до рідних стосувалися підтримки його дружини та доні», - йдеться у дописі.



Поховали Романа Абрамчука на кладовищі села Тойкут.



Нагадаємо, Герой

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 20 травня, Ковельська громада на Волині попрощалася із загиблим біля Бахмута Героєм - 36-річнимПро це повідомив міський голова Ігор Чайка.Прощалися із захисником на шкільному подвір’ї села.«Як людина, яка рано зазнала втрати батьків, він виріс на того, хто обожнював уже свою власну сім‘ю - дружину, донечку. Його опорою була старша сестричка Тетяна, дядько, допомагаючи якому ще хлопчиком,дуже полюбив автомобільну справу, а справжнім хобі, пристрастю його життя згодом стали мотоцикли. Тож із вибором професії швидко визначився — вивчився в Оваднівському професійному ліцеї на автослюсаря. Він багато їздив по інших країнах, працюючи водієм-дальнобійником. Але понад усе любив свій край, своє село. Вертався сюди, тож і від війни ховатися не збирався. І коли був мобілізований, і коли був поранений під Бахмутом, всі його дзвінки до рідних стосувалися підтримки його дружини та доні», - йдеться у дописі.Поховали Романа Абрамчука на кладовищі села Тойкут.Нагадаємо, Герой загинув 15 травня у боях під Бахмутом. Він був стрільцем-санітаром 2 мотопохітного батальйону військової частини А1302.

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