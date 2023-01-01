На Волині багатодітному захиснику вручили «Сталевий хрест» від Залужного. ФОТО

На Волині багатодітному захиснику вручили «Сталевий хрест» від Залужного. ФОТО
Житель села Нова Вижва Старовижівської громади Артем Чернов отримав почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» від головнокомандувача ЗСУ.

Про це йдеться на сторінці Нововижвівської гімназії у фейсбуці.

Чоловіка відзначили за успішне виконання бойових завдань під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, операції з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці.

«Колишній випускник Нововижвівської школи, хороший сім'янин, тато, не задумуючись, став на захист рідної Батьківщини з перших днів війни. Вітання і велика подяка Герою від шкільної родини та жителів села. Нехай Господь оберігає, ангели-охоронці закривають своїми крильми від лихої кулі і снарядів, а ми будемо підтримувати і молитися за вас. Слава нашим героям», − ідеться в дописі освітян.

На Волині багатодітному захиснику вручили «Сталевий хрест» від Залужного. ФОТО


На Волині багатодітному захиснику вручили «Сталевий хрест» від Залужного. ФОТО


На Волині багатодітному захиснику вручили «Сталевий хрест» від Залужного. ФОТО

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Теги: «Сталевий хрест», нагорода, Волинь
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