На Волині багатодітному захиснику вручили «Сталевий хрест» від Залужного. ФОТО

Житель села Нова Вижва Старовижівської громадиотримав почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» від головнокомандувача ЗСУ.Про це йдеться на сторінці Нововижвівської гімназії у фейсбуці.Чоловіка відзначили за успішне виконання бойових завдань під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, операції з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці.«Колишній випускник Нововижвівської школи, хороший сім'янин, тато, не задумуючись, став на захист рідної Батьківщини з перших днів війни. Вітання і велика подяка Герою від шкільної родини та жителів села. Нехай Господь оберігає, ангели-охоронці закривають своїми крильми від лихої кулі і снарядів, а ми будемо підтримувати і молитися за вас. Слава нашим героям», − ідеться в дописі освітян.