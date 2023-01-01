Погода на завтра, 20 травня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У суботу, 20 травня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17° тепла, вдень 20-25° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора буде триматися ясна погода. Без опадів.
Народний прогноз погоди: День пам'яті преподобного Іоанна Зедазнійського, мученика Фалалея і преподобного Ніла Сорського. Погоду в цей день визначає місяць: якщо він ріжками донизу – на тепло, а якщо червоний – на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17° тепла, вдень 20-25° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора буде триматися ясна погода. Без опадів.
Народний прогноз погоди: День пам'яті преподобного Іоанна Зедазнійського, мученика Фалалея і преподобного Ніла Сорського. Погоду в цей день визначає місяць: якщо він ріжками донизу – на тепло, а якщо червоний – на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу.
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