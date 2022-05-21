27 тисяч переселенців отримали допомогу в центрі взаємопідтримки, що працює у Луцькому РАЦСі

27 тисяч переселенців отримали допомогу в центрі взаємопідтримки, що працює у Луцькому РАЦСі
З початку повномасштабної війни центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених людей, що розміщується у Луцькому РАЦСі, надав допомогу більше 27-ми тисячам переселенців.

Про це Суспільному розповіла Ліна Галан, начальниця міського управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. З її слів, переважно переселенцям допомагають продуктами, одягом та взуттям.

26-тирічна Тетяна — з міста Сватове Луганської області. З донькою до Луцька приїхала торік у липні. Каже: Центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб відвідує за потреби.

"Звертаємося раз в місяць. По сезону – приходимо, за одягом дитячим", – каже жінка.

Щодня центр взаємодопомоги у Луцькому РАЦСі відвідує 40-50 переселенців – каже Ліна Галан. За її словами, торік у ці дні тут обслуговували до тисячі внутрішньо переміщених українців. Разом зі зменшенням кількості відвідувачів цього року поменшало в рази і гуманітарної допомоги – говорить Ліна Галан. Каже: у травні від волонтерів чи спонсорів поки жодної допомоги не отримували.
27 тисяч переселенців отримали допомогу в центрі взаємопідтримки, що працює у Луцькому РАЦСі

За словами Ліни Галан, через це у травні внесли зміни у надання допомоги переселенців. Відтепер, – каже, – її будуть отримувати лише сім’ї переселенців з дітьми впродовж трьох місяців після приїзду до Луцької громади.

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Теги: Волинь, переселенці, допомога
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