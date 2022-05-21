27 тисяч переселенців отримали допомогу в центрі взаємопідтримки, що працює у Луцькому РАЦСі





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26-тирічна Тетяна — з міста Сватове Луганської області. З донькою до Луцька приїхала торік у липні. Каже: Центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб відвідує за потреби.



"Звертаємося раз в місяць. По сезону – приходимо, за одягом дитячим", – каже жінка.



Щодня центр взаємодопомоги у Луцькому РАЦСі відвідує 40-50 переселенців – каже Ліна Галан. За її словами, торік у ці дні тут обслуговували до тисячі внутрішньо переміщених українців. Разом зі зменшенням кількості відвідувачів цього року поменшало в рази і гуманітарної допомоги – говорить Ліна Галан. Каже: у травні від волонтерів чи спонсорів поки жодної допомоги не отримували.



За словами Ліни Галан, через це у травні внесли зміни у надання допомоги переселенців. Відтепер, – каже, – її будуть отримувати лише сім’ї переселенців з дітьми впродовж трьох місяців після приїзду до Луцької громади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабної війни центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених людей, що розміщується у Луцькому РАЦСі, надав допомогу більше 27-ми тисячам переселенців.Про це Суспільному розповіла Ліна Галан, начальниця міського управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. З її слів, переважно переселенцям допомагають продуктами, одягом та взуттям.26-тирічна— з міста Сватове Луганської області. З донькою до Луцька приїхала торік у липні. Каже: Центр взаємопідтримки для внутрішньо переміщених осіб відвідує за потреби."Звертаємося раз в місяць. По сезону – приходимо, за одягом дитячим", – каже жінка.Щодня центр взаємодопомоги у Луцькому РАЦСі відвідує 40-50 переселенців – каже Ліна Галан. За її словами, торік у ці дні тут обслуговували до тисячі внутрішньо переміщених українців. Разом зі зменшенням кількості відвідувачів цього року поменшало в рази і гуманітарної допомоги – говорить Ліна Галан. Каже: у травні від волонтерів чи спонсорів поки жодної допомоги не отримували.За словами, через це у травні внесли зміни у надання допомоги переселенців. Відтепер, – каже, – її будуть отримувати лише сім’ї переселенців з дітьми впродовж трьох місяців після приїзду до Луцької громади.

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