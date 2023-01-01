Українським пілотам знадобиться до чотирьох місяців, щоб опанувати літаки F-16, – Ігнат

Українським пілотам знадобиться до чотирьох місяців, щоб опанувати літаки F-16, – Ігнат
У США відбулося тестування українських пілотів, які будуть опановувати літаки F-16. Це дозволило зробити висновок про спроможність перенавчити досвідчених українських бойових льотчиків за чотири місяці.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи питання підготовки українських пілотів для використання F-16.

«Оцінювання відбувалось наших пілотів. Це були бойові пілоти, з бойовим досвідом, з великим нальотом годин. Зараз у всіх такий наліт годин, сьогодні всі льотчики в бойових умовах виконують надзвичайно важкі завдання, роблять героїчні речі на старій техніці, яка подекуди вдвічі старша за самих пілотів… Такі два пілоти пройшли тестування в США, і там на цьому тестуванні було зроблено висновки, і на авіасимуляторах, і на авіатренажерах було оцінено, скільки їм знадобиться часу для того, щоб опанувати західну техніку. Мається на увазі такий літак, як F-16… Наші американські партнери зробили висновки, що можливо і до чотирьох місяців буде достатньо для того, щоб таких вже підготовлених льотчиків, як у нас, просто перенавчити. Не навчити, а перенавчити на інший тип літака», – пояснив речник.

За словами Ігната, йдеться не лише про навички зліт-посадка, а про ведення бойових дій, застосування озброєння.

«У кожного пілота є своя індивідуальна підготовка, кожний пілот по-різному буде мати індивідуальну програму, хтось швидше, хтось пізніше, але льотчики вже тут готуються, якісь теоретичні речі вивчають і роблять, відповідно, величезні кроки. Не забуваймо і про інженерів, про офіцерів бойового управління», – наголосив Ігнат, додавши, що використання F-16 може докорінно змінити ситуацію на полі бою.

Відповідаючи на запитання щодо спроможності європейських країн підготувати українських пілотів, речник висловив сподівання, що «в європейській сім’ї всім знайдеться місце», адже не про такі вже й великі об’єми йде мова.

«Ми теж не можемо на сьогоднішній день одразу направити всіх льотчиків вчитися за кордон», – зауважив Ігнат.

Він також висловив сподівання, що європейські країни згуртуються в питанні підготовки українських пілотів та постачання літаків F-16.

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Теги: Літаки, пілоти, навчання, війна
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