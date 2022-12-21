«Укренерго» знову закликає економити електроенергію у вечірні години





Про це йдеться у заяві держкомпанії, пише



В "Укренерго" заявили, що чергова нічна атака росіян ракетами та дронами не призвела до пошкоджень магістральних мереж.



"Однак, сьогодні вдень обстрілами були пошкоджені магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з електростанцій на сході.



Внаслідок обстрілів ворога також пошкоджень зазнають і розподільчі мережі у прифронтових та прикордонних областях. Триває їх відновлення. Водночас триває ремонтна кампанія на низці атомних та теплових електростанцій", - йдеться у звіті.



"Через сукупність цих факторів зменшився обсяг виробництва електроенергії. Наразі її достатньо для покриття потреб споживачів, але для збереження балансу в вечірні години необхідно ощадливе споживання електроенергії.



Просимо перенести використання електроенергії з вечірніх годин (19:00 до 22:00) на ранок, день, або ніч. Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх не в період вечірнього піку, ви допоможете зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", - йдеться у повідомленні.



У нічні та денні години при зниженому споживанні триває експорт електроенергії у Молдову та Польщу.



Імпорт в Україну у п'ятницю відсутній.



Тим часом в ДТЕК заявили, що через обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії.



"Сьогодні вдень, 19 травня, внаслідок обстрілів з боку Росії були пошкоджені магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з ТЕС ДТЕК Енерго.



Внаслідок цього станція припинила виробництво електроенергії", - заявили в компанії.



Зазначається, що енергетики активно працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему. Свої дії вони синхронізують з "Укренерго".



У травні генеруючі підприємства ДТЕК Енерго були атаковані тричі, а з вересня минулого року - 33 рази, додали в компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В "Укренерго" заявили, що для для збереження балансу необхідне ощадливе споживання електроенергії у вечірні години, тому просить перенести використання електроенергії з вечірніх годин (19:00 до 22:00) на ранок, день, або ніч.Про це йдеться у заяві держкомпанії, пише Українська правда В "Укренерго" заявили, що чергова нічна атака росіян ракетами та дронами не призвела до пошкоджень магістральних мереж."Однак, сьогодні вдень обстрілами були пошкоджені магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з електростанцій на сході.Внаслідок обстрілів ворога також пошкоджень зазнають і розподільчі мережі у прифронтових та прикордонних областях. Триває їх відновлення. Водночас триває ремонтна кампанія на низці атомних та теплових електростанцій", - йдеться у звіті."Через сукупність цих факторів зменшився обсяг виробництва електроенергії. Наразі її достатньо для покриття потреб споживачів, але для збереження балансу в вечірні години необхідно ощадливе споживання електроенергії.Просимо перенести використання електроенергії з вечірніх годин (19:00 до 22:00) на ранок, день, або ніч. Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх не в період вечірнього піку, ви допоможете зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", - йдеться у повідомленні.У нічні та денні години при зниженому споживанні триває експорт електроенергії у Молдову та Польщу.Імпорт в Україну у п'ятницю відсутній.Тим часом в ДТЕК заявили, що через обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії."Сьогодні вдень, 19 травня, внаслідок обстрілів з боку Росії були пошкоджені магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з ТЕС ДТЕК Енерго.Внаслідок цього станція припинила виробництво електроенергії", - заявили в компанії.Зазначається, що енергетики активно працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему. Свої дії вони синхронізують з "Укренерго".У травні генеруючі підприємства ДТЕК Енерго були атаковані тричі, а з вересня минулого року - 33 рази, додали в компанії.

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