Снаряд — прямо у окоп: показали, як воїни 14-ї ОМБр нищать окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 06:09
Воїни князівської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого успішно нищить окупантів та їхню техніку.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".
«Волинська 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого нищить озброєних російських зайд», – йдеться у повідомленні.
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Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".
«Волинська 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого нищить озброєних російських зайд», – йдеться у повідомленні.
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