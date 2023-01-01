Снаряд — прямо у окоп: показали, як воїни 14-ї ОМБр нищать окупантів. ВІДЕО

Снаряд — прямо у окоп: показали, як воїни 14-ї ОМБр нищать окупантів. ВІДЕО
Воїни князівської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого успішно нищить окупантів та їхню техніку.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".

«Волинська 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого нищить озброєних російських зайд», – йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 ОМБр, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські тероборонівці на Сході прикрасили одну з позицій дитячими малюнками. ВІДЕО
Сьогодні, 07:15
Снаряд — прямо у окоп: показали, як воїни 14-ї ОМБр нищать окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 06:09
Українців можуть позбавити субсидії: хто залишиться без виплат
Сьогодні, 05:05
У Маріуполі пролунали вибухи в районі аеропорту, де перебувало 150 окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 04:22
Суд забрав у дружини Медведчука землі на березі Дніпра вартістю понад 204 мільйони
Сьогодні, 03:20
Схожі новини
Як волинські воїни випробовують кулемети калібру 7,62. ВІДЕО Як волинські воїни випробовують кулемети калібру 7,62. ВІДЕО
27 квітень, 18:00
Важка робота: волинські воїни показали, як знищують окупантів. ВІДЕО Важка робота: волинські воїни показали, як знищують окупантів. ВІДЕО
18 квітень, 08:35
Як волинські військові освячували вербу на Харківщині. ФОТО Як волинські військові освячували вербу на Харківщині. ФОТО
09 квітень, 13:08
Показали, як воїни 14 ОМБр відновлюють трофейну військову техніку. ФОТО Показали, як воїни 14 ОМБр відновлюють трофейну військову техніку. ФОТО
05 березень, 18:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські тероборонівці на Сході прикрасили одну з позицій дитячими малюнками. ВІДЕО
Сьогодні, 07:15
 0
Снаряд — прямо у окоп: показали, як воїни 14-ї ОМБр нищать окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 06:09
 0
Українців можуть позбавити субсидії: хто залишиться без виплат
Сьогодні, 05:05
 0
У Маріуполі пролунали вибухи в районі аеропорту, де перебувало 150 окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 04:22
 0
Суд забрав у дружини Медведчука землі на березі Дніпра вартістю понад 204 мільйони
Сьогодні, 03:20
 0
Медіа
відео
1/8