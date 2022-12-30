У Луцьку безплатно вакцинуватимуть домашніх тварин
Сьогодні, 08:25
Луцька районна державна лікарня ветеринарної медицини здійснюватиме вакцинацію домашніх тварин від сказу на території міста Луцька.
Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.
Тварин вакцинуватимуть згідно графіка:
- вул. Конякіна (біля школи № 11) 25.05.2023 року 12-14 год.;
- вул. Кравчука (біля школи № 26) 26.05.2023 року 12-14 год;
- вул. Теремнівська (Теремнівські ставки) 29.05.2023 року 12-14 год;
- вул. Дружби Народів (парк) 30.05.2023 року 12-14 год;
- вул. Корольова, 10 (біля будинку культури) 31.05.2023 року 12-14 год;
- вул. Потебні, 50 (біля будинку) 01.06.2023 року 12-14 год;
- проспект Президента Грушевського, 4 ( біля залізничного вокзалу) 02.06.2023 року 12-14 год;
- вул. Дубнівська, 32 (біля Правознавчого ліцею) 08.06.2023 року 12-14 год.
Проведення вакцинації здійснюватимуть безкоштовно!
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Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.
Тварин вакцинуватимуть згідно графіка:
- вул. Конякіна (біля школи № 11) 25.05.2023 року 12-14 год.;
- вул. Кравчука (біля школи № 26) 26.05.2023 року 12-14 год;
- вул. Теремнівська (Теремнівські ставки) 29.05.2023 року 12-14 год;
- вул. Дружби Народів (парк) 30.05.2023 року 12-14 год;
- вул. Корольова, 10 (біля будинку культури) 31.05.2023 року 12-14 год;
- вул. Потебні, 50 (біля будинку) 01.06.2023 року 12-14 год;
- проспект Президента Грушевського, 4 ( біля залізничного вокзалу) 02.06.2023 року 12-14 год;
- вул. Дубнівська, 32 (біля Правознавчого ліцею) 08.06.2023 року 12-14 год.
Проведення вакцинації здійснюватимуть безкоштовно!
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