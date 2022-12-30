У Луцьку безплатно вакцинуватимуть домашніх тварин





Про це



Тварин вакцинуватимуть згідно графіка:



- вул. Конякіна (біля школи № 11) 25.05.2023 року 12-14 год.;

- вул. Кравчука (біля школи № 26) 26.05.2023 року 12-14 год;

- вул. Теремнівська (Теремнівські ставки) 29.05.2023 року 12-14 год;

- вул. Дружби Народів (парк) 30.05.2023 року 12-14 год;

- вул. Корольова, 10 (біля будинку культури) 31.05.2023 року 12-14 год;

- вул. Потебні, 50 (біля будинку) 01.06.2023 року 12-14 год;

- проспект Президента Грушевського, 4 ( біля залізничного вокзалу) 02.06.2023 року 12-14 год;

- вул. Дубнівська, 32 (біля Правознавчого ліцею) 08.06.2023 року 12-14 год.



Проведення вакцинації здійснюватимуть безкоштовно!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька районна державна лікарня ветеринарної медицини здійснюватиме вакцинацію домашніх тварин від сказу на території міста Луцька.Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.- вул. Конякіна (біля школи № 11) 25.05.2023 року 12-14 год.;- вул. Кравчука (біля школи № 26) 26.05.2023 року 12-14 год;- вул. Теремнівська (Теремнівські ставки) 29.05.2023 року 12-14 год;- вул. Дружби Народів (парк) 30.05.2023 року 12-14 год;- вул. Корольова, 10 (біля будинку культури) 31.05.2023 року 12-14 год;- вул. Потебні, 50 (біля будинку) 01.06.2023 року 12-14 год;- проспект Президента Грушевського, 4 ( біля залізничного вокзалу) 02.06.2023 року 12-14 год;- вул. Дубнівська, 32 (біля Правознавчого ліцею) 08.06.2023 року 12-14 год.Проведення вакцинації здійснюватимуть безкоштовно!

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