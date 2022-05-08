Окупанти вдарили з авіації по Херсонщині: є загиблі
Сьогодні, 10:30
20 травня близько 4:00 російські окупанти вчергове обстріляли м. Берислав на Херсонщині. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік і жінка.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми зазнав чоловік. Його госпіталізували.
За попередніми даними, окупанти здійснили авіаудари по населених пунктах. Пошкоджено будинки мирних мешканців, господарські споруди та автотранспорт.
За процесуального керівництва Бериславської та Херсонської окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
На місці працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями рф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми зазнав чоловік. Його госпіталізували.
За попередніми даними, окупанти здійснили авіаудари по населених пунктах. Пошкоджено будинки мирних мешканців, господарські споруди та автотранспорт.
За процесуального керівництва Бериславської та Херсонської окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
На місці працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями рф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти вдарили з авіації по Херсонщині: є загиблі
Сьогодні, 10:30
Курс валют у Луцьку 20 травня
Сьогодні, 09:50
Росіяни за добу втратили 670 вояк та 19 артсистем
Сьогодні, 09:25
Київщину вночі атакували 18 «шахедів»
Сьогодні, 09:06
Медіа