Окупанти вдарили з авіації по Херсонщині: є загиблі





Про це



Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми зазнав чоловік. Його госпіталізували.



За попередніми даними, окупанти здійснили авіаудари по населених пунктах. Пошкоджено будинки мирних мешканців, господарські споруди та автотранспорт.



За процесуального керівництва Бериславської та Херсонської окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).



На місці працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями рф.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 травня близько 4:00 російські окупанти вчергове обстріляли м. Берислав на Херсонщині. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік і жінка.Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми зазнав чоловік. Його госпіталізували.За попередніми даними, окупанти здійснили авіаудари по населених пунктах. Пошкоджено будинки мирних мешканців, господарські споруди та автотранспорт.За процесуального керівництва Бериславської та Херсонської окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).На місці працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями рф.

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