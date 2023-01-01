Скільки заробляє керівництво Володимирської районної ради





Відповідну інформацію



Очільник районної ради Віктор Хиць у 2022 році отримав трохи більше як 300 тисяч гривень за свою роботу. Якщо ж вирахувати усі податки, то сума стає трохи меншою – майже 240 тисяч. Найпліднішим для нього був грудень, адже тоді йому нарахували понад 43 тисячі гривень. У січні минулого року чиновник отримав найменшу зарплату – понад 20 тисяч. Середньомісячна заробітна плата пана Хиця складає 25 тисяч.







Андрій Оніщук, заступник голови районної ради, минулого року отримав майже 125 тисяч гривень. Варто зауважити, що з серпня 2022 року по грудень, йому зарплату не нараховували. За сім місяців роботи «на руки» йому видали трохи менше як 100 тисяч. В середньому чиновник отримував майже 18 тисяч щомісячно. Найбільше йому заплатили за травень та червень – по майже 20 тисяч.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулого року на заробітну плату керівництва Володимирської районної ради з бюджету витратили понад 425 тисяч гривень. Тільки на оплату праці голови райради пішло понад 300 тисяч.Відповідну інформацію Конкурент отримав у відповідь на інформаційний запит.Очільник районної радиу 2022 році отримав трохи більше як 300 тисяч гривень за свою роботу. Якщо ж вирахувати усі податки, то сума стає трохи меншою – майже 240 тисяч. Найпліднішим для нього був грудень, адже тоді йому нарахували понад 43 тисячі гривень. У січні минулого року чиновник отримав найменшу зарплату – понад 20 тисяч. Середньомісячна заробітна плата пана Хиця складає 25 тисяч., заступник голови районної ради, минулого року отримав майже 125 тисяч гривень. Варто зауважити, що з серпня 2022 року по грудень, йому зарплату не нараховували. За сім місяців роботи «на руки» йому видали трохи менше як 100 тисяч. В середньому чиновник отримував майже 18 тисяч щомісячно. Найбільше йому заплатили за травень та червень – по майже 20 тисяч.

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