Скільки заробляє керівництво Володимирської районної ради

Скільки заробляє керівництво Володимирської районної ради
Минулого року на заробітну плату керівництва Володимирської районної ради з бюджету витратили понад 425 тисяч гривень. Тільки на оплату праці голови райради пішло понад 300 тисяч.

Відповідну інформацію Конкурент отримав у відповідь на інформаційний запит.

Очільник районної ради Віктор Хиць у 2022 році отримав трохи більше як 300 тисяч гривень за свою роботу. Якщо ж вирахувати усі податки, то сума стає трохи меншою – майже 240 тисяч. Найпліднішим для нього був грудень, адже тоді йому нарахували понад 43 тисячі гривень. У січні минулого року чиновник отримав найменшу зарплату – понад 20 тисяч. Середньомісячна заробітна плата пана Хиця складає 25 тисяч.

Скільки заробляє керівництво Володимирської районної ради


Андрій Оніщук, заступник голови районної ради, минулого року отримав майже 125 тисяч гривень. Варто зауважити, що з серпня 2022 року по грудень, йому зарплату не нараховували. За сім місяців роботи «на руки» йому видали трохи менше як 100 тисяч. В середньому чиновник отримував майже 18 тисяч щомісячно. Найбільше йому заплатили за травень та червень – по майже 20 тисяч.

Скільки заробляє керівництво Володимирської районної ради

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Теги: зарплата, Володимирська райрада
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