У Луцьк привезли тіла загиблих Героїв

У Луцьк привезли тіла загиблих Героїв
Додому на Волинь привезли тіла загиблих Героїв, які знищували окупантів і віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність Батьківщини.

Чергова місія «На щиті» прибула до Луцька у вівторок, 23 травня, інформує телеканал «Конкурент TV».

Траурний кортеж із загиблими на війні Захисниками зустріли при в’їзді до обласного центру, далі – маршрут до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлятимуть окремо.


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Теги: «На щиті», війна, Росія, Україна
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