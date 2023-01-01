У Луцьк привезли тіла загиблих Героїв





Чергова місія «На щиті» прибула до Луцька у вівторок, 23 травня, інформує телеканал «



Траурний кортеж із загиблими на війні Захисниками зустріли при в’їзді до обласного центру, далі – маршрут до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи.



Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлятимуть окремо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Додому на Волинь привезли тіла загиблих Героїв, які знищували окупантів і віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність Батьківщини.Чергова місія «На щиті» прибула до Луцька у вівторок, 23 травня, інформує телеканал « Конкурент TV ».Траурний кортеж із загиблими на війні Захисниками зустріли при в’їзді до обласного центру, далі – маршрут до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи.Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлятимуть окремо.

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