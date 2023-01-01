Семеро розвідників ЗСУ взяли в полон 22 російських спецпризначенців. ВІДЕО

Семеро розвідників ЗСУ взяли в полон 22 російських спецпризначенців. ВІДЕО
Українські розвідники 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил взяли в полон 22-х російських військовослужбовців.

Відео захоплення оприлюднив командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді «Мадяр».

Військовий показав, як семеро розвідників 59-ї ОМПБр захопили позицію російських окупантів. У бліндажі ховалися 22 бойовиків підрозділу спеціального призначення «Шторм», який було створено за наказом міноборони Росії ще 2022 року.

На відео можна побачити, як ЗСУ знищують російську техніку, а потім бійці ЗСУ займають ворожі траншеї, і невдовзі з бліндажа по одному починають виходити і здаватися в полон окупанти.


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Теги: полон, війна, Росія, Україна
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