Семеро розвідників ЗСУ взяли в полон 22 російських спецпризначенців. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10
Українські розвідники 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил взяли в полон 22-х російських військовослужбовців.
Відео захоплення оприлюднив командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді «Мадяр».
Військовий показав, як семеро розвідників 59-ї ОМПБр захопили позицію російських окупантів. У бліндажі ховалися 22 бойовиків підрозділу спеціального призначення «Шторм», який було створено за наказом міноборони Росії ще 2022 року.
На відео можна побачити, як ЗСУ знищують російську техніку, а потім бійці ЗСУ займають ворожі траншеї, і невдовзі з бліндажа по одному починають виходити і здаватися в полон окупанти.
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Відео захоплення оприлюднив командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді «Мадяр».
Військовий показав, як семеро розвідників 59-ї ОМПБр захопили позицію російських окупантів. У бліндажі ховалися 22 бойовиків підрозділу спеціального призначення «Шторм», який було створено за наказом міноборони Росії ще 2022 року.
На відео можна побачити, як ЗСУ знищують російську техніку, а потім бійці ЗСУ займають ворожі траншеї, і невдовзі з бліндажа по одному починають виходити і здаватися в полон окупанти.
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