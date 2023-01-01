У Луцькому районі попрощалися із 31-річним Героєм Андрієм Матрунчиком

У Луцькому районі попрощалися із 31-річним Героєм Андрієм Матрунчиком
У Колківській громаді Луцького району попрощалися із 31-річним Героєм Андрієм Матрунчиком, який загинув на Донеччині.

Героя поховали у рідному селі Красноволя, - про це повідомили у Колківській громаді.

Нагадаємо, 13 травня 2023 року під час бойових дій, боронячи Україну від російської армії в районі н.п. Оріхово-Василівка Донецької області, загинув мешканець села Красноволя, захисник України, солдат Матрунчик Андрій.

У нього залишилися дружина, батько та сестра.

У Луцькому районі попрощалися із 31-річним Героєм Андрієм Матрунчиком


У Луцькому районі попрощалися із 31-річним Героєм Андрієм Матрунчиком


У Луцькому районі попрощалися із 31-річним Героєм Андрієм Матрунчиком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Семеро розвідників ЗСУ взяли в полон 22 російських спецпризначенців. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10
Україна може отримати винищувачі F-16 вже восени, – ЗМІ
Сьогодні, 10:50
У Луцькому районі попрощалися із 31-річним Героєм Андрієм Матрунчиком
Сьогодні, 10:45
На Волині 56-річний водій, який перевищив швидкість, пропонував патрульним хабар
Сьогодні, 10:25
СБУ затримала у Черкасах російського агента під час коригування ним ворожого удару по місту
Сьогодні, 10:09
Схожі новини
Настоятелю монастиря з Мелітополя повідомили про підозру в колабораціонізмі Настоятелю монастиря з Мелітополя повідомили про підозру в колабораціонізмі
Сьогодні, 11:35
У Луцьк привезли тіла загиблих Героїв У Луцьк привезли тіла загиблих Героїв
Сьогодні, 11:15
Семеро розвідників ЗСУ взяли в полон 22 російських спецпризначенців. ВІДЕО Семеро розвідників ЗСУ взяли в полон 22 російських спецпризначенців. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10
Україна може отримати винищувачі F-16 вже восени, – ЗМІ Україна може отримати винищувачі F-16 вже восени, – ЗМІ
Сьогодні, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
40-річний житель Луцька організував нарколабораторію
Сьогодні, 11:45
 0
Волинська компанія постачала в росію комплектуючі для підводних човнів, – СБУ
Сьогодні, 11:40
 0
Настоятелю монастиря з Мелітополя повідомили про підозру в колабораціонізмі
Сьогодні, 11:35
 0
У Луцьк привезли тіла загиблих Героїв
Сьогодні, 11:15
 0
Семеро розвідників ЗСУ взяли в полон 22 російських спецпризначенців. ВІДЕО
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8