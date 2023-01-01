У Луцькому районі попрощалися із 31-річним Героєм Андрієм Матрунчиком
Сьогодні, 10:45
У Колківській громаді Луцького району попрощалися із 31-річним Героєм Андрієм Матрунчиком, який загинув на Донеччині.
Героя поховали у рідному селі Красноволя, - про це повідомили у Колківській громаді.
Нагадаємо, 13 травня 2023 року під час бойових дій, боронячи Україну від російської армії в районі н.п. Оріхово-Василівка Донецької області, загинув мешканець села Красноволя, захисник України, солдат Матрунчик Андрій.
У нього залишилися дружина, батько та сестра.
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Героя поховали у рідному селі Красноволя, - про це повідомили у Колківській громаді.
Нагадаємо, 13 травня 2023 року під час бойових дій, боронячи Україну від російської армії в районі н.п. Оріхово-Василівка Донецької області, загинув мешканець села Красноволя, захисник України, солдат Матрунчик Андрій.
У нього залишилися дружина, батько та сестра.
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