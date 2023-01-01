Україна отримала четвертий транш допомоги від Єврокомісії: на що підуть гроші

Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш в обсязі 1,5 мільярдів євро в рамках пакета надзвичайної макрофінансової допомоги, погодженого в ЄС минулого року.Про це заявила речниця Єврокомісіїна брифінгу у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.«Сьогодні ми надаємо ще один транш у розмірі 1,5 мільярдів євро для України. Це четвертий платіж в рамках макрофінансової допомоги (МФД +) у 18 мільярдів євро на цей рік. Ця допомога дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність та відновлювати критичну інфраструктуру, зруйновану росією під час війни проти України», – зазначила речниця Єврокомісії.