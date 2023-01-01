На війні загинув 19-річний Герой з Луцького району Роман Романюк
Сьогодні, 15:25
На війні з російськими окупантами загинув 19-річний Герой з Берестечківської громади Роман Володимирович Романюк.
Про це у вівторок, 23 травня, повідомили на фейсбук-сторінці Берестечківської громади.
Романюк Роман Володимирович, 28 листопада 2003 року народження, житель міста Берестечко Луцького району, загинув на Бахмутському напрямку.
Відомо, що Герой зник 19 квітня 2023 року у місті Часів Яр на Бахмутському напрямку. Рідні до останнього сподівалися, що Роман живий, проте, на жаль, 23 травня їм повідомили гірку звістку.
"Завтра 24.05.2023 року Берестечківська громада зустріне загиблого військовослужбовця ЗСУ Романюка Романа Володимировича 28.11.2003 р.н. Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 14.00 год.
Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Майдану Соборності. Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це у вівторок, 23 травня, повідомили на фейсбук-сторінці Берестечківської громади.
Романюк Роман Володимирович, 28 листопада 2003 року народження, житель міста Берестечко Луцького району, загинув на Бахмутському напрямку.
Відомо, що Герой зник 19 квітня 2023 року у місті Часів Яр на Бахмутському напрямку. Рідні до останнього сподівалися, що Роман живий, проте, на жаль, 23 травня їм повідомили гірку звістку.
"Завтра 24.05.2023 року Берестечківська громада зустріне загиблого військовослужбовця ЗСУ Романюка Романа Володимировича 28.11.2003 р.н. Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 14.00 год.
Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Майдану Соборності. Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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