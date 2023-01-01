На війні загинув 19-річний Герой з Луцького району Роман Романюк

На війні з російськими окупантами загинув 19-річний Герой з Берестечківської громадиПро це у вівторок, 23 травня, повідомили на фейсбук-сторінці Берестечківської громади.Романюк Роман Володимирович, 28 листопада 2003 року народження, житель міста Берестечко Луцького району, загинув на Бахмутському напрямку.Відомо, що Герой зник 19 квітня 2023 року у місті Часів Яр на Бахмутському напрямку. Рідні до останнього сподівалися, що Роман живий, проте, на жаль, 23 травня їм повідомили гірку звістку."Завтра 24.05.2023 року Берестечківська громада зустріне загиблого військовослужбовця ЗСУ Романюка Романа Володимировича 28.11.2003 р.н. Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 14.00 год.Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до Майдану Соборності. Прийдіть, вшануйте пам'ять Воїна, який до останнього подиху віддано служив Батьківщині", - йдеться у дописі.