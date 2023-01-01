Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці в Авдіївці: під завалами люди

Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці в Авдіївці: під завалами люди
Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці, зруйнувавши вщент дев’ятиповерхівку, двоє осіб дістали поранення, під завалами перебувають люди.

Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Житловий будинок в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета. 9 поверхів − до фундаменту. Під завалами − дві людини, але може бути до п’яти осіб. Двоє людей поранено, одна жінка − у важкому стані», – розповів він.

Віталій Барабаш наголосив, що наразі в Авдіївці не рятують навіть бомбосховища, адже окупанти гатять по місту ракетами і ФАБами (авіаційна бомба з фугасною боєголовкою, − ред.).

Він закликав мешканців евакуюватися, щоб зберегти життя.

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Теги: Авдіївка, ракетний удар, Росія
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