Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці в Авдіївці: під завалами люди

Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці, зруйнувавши вщент дев’ятиповерхівку, двоє осіб дістали поранення, під завалами перебувають люди.Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації«Житловий будинок в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета. 9 поверхів − до фундаменту. Під завалами − дві людини, але може бути до п’яти осіб. Двоє людей поранено, одна жінка − у важкому стані», – розповів він.Віталій Барабаш наголосив, що наразі в Авдіївці не рятують навіть бомбосховища, адже окупанти гатять по місту ракетами і ФАБами (авіаційна бомба з фугасною боєголовкою, − ред.).Він закликав мешканців евакуюватися, щоб зберегти життя.