Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці в Авдіївці: під завалами люди
Сьогодні, 15:50
Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці, зруйнувавши вщент дев’ятиповерхівку, двоє осіб дістали поранення, під завалами перебувають люди.
Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
«Житловий будинок в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета. 9 поверхів − до фундаменту. Під завалами − дві людини, але може бути до п’яти осіб. Двоє людей поранено, одна жінка − у важкому стані», – розповів він.
Віталій Барабаш наголосив, що наразі в Авдіївці не рятують навіть бомбосховища, адже окупанти гатять по місту ракетами і ФАБами (авіаційна бомба з фугасною боєголовкою, − ред.).
Він закликав мешканців евакуюватися, щоб зберегти життя.
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Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
«Житловий будинок в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета. 9 поверхів − до фундаменту. Під завалами − дві людини, але може бути до п’яти осіб. Двоє людей поранено, одна жінка − у важкому стані», – розповів він.
Віталій Барабаш наголосив, що наразі в Авдіївці не рятують навіть бомбосховища, адже окупанти гатять по місту ракетами і ФАБами (авіаційна бомба з фугасною боєголовкою, − ред.).
Він закликав мешканців евакуюватися, щоб зберегти життя.
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