У музей на Волині передали унікальну 100-літню картину з Британії





Мистецький витвір зберігся в хорошій якості, – розповів Володимир Стемковський.



Зі слів директора, тривалий час картина зберігалася в приватній колекції британця Пола Брендона – жителя міста Брістоль. Чоловік звернувся до музею з пропозицією прийняти в дарунок старовинне полотно.



"У листі Пол Брендон зазначив, що в його родині знаходиться акварельна робота, де зображена частина міста Володимира. Він обійшов всі інстанції, які дали висновки, що ця картина не становить цінності для Британії і належить Україні", – сказав керівник музею.



Зліва внизу на картині збережений напис латинською "Володимир-Волинський, 1917 рік" з автографом автора.



Зі слів Володимира Стемковського, написав цю картину один із далеких родичів британця, що брав участь в подіях Першої світової війни і можливо деякий час перебував на Волині, у Володимирі, де самостійно створив цей пейзаж. Полотну Полу подарувала бабуся. Перш ніж передати картину у музей – британець порадився з рідними.



Картина написана в акварельній техніці, однак невідомо, чи робота повністю завершена, чи є лише ескізом. Володимир Стемковський говорить: полотно, незважаючи на час, на 95-96 % збережене: "Є окремі пошкодження жучком або цвіллю, але переважно збережена в первісному вигляді. Ця картина унікальна тим, що ця частина міста практично вже не збережена".



Наразі картина поповнила фонд історичного музею до згодом буде доступна для огляду у виставковій залі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Музейний фонд Володимирського історичного музею поповнила картина – зимовий міський пейзаж міста Володимира, котра була написала понад 100 років тому.Мистецький витвір зберігся в хорошій якості, – розповів Суспільному директор музеюЗі слів директора, тривалий час картина зберігалася в приватній колекції британця– жителя міста Брістоль. Чоловік звернувся до музею з пропозицією прийняти в дарунок старовинне полотно."У листі Пол Брендон зазначив, що в його родині знаходиться акварельна робота, де зображена частина міста Володимира. Він обійшов всі інстанції, які дали висновки, що ця картина не становить цінності для Британії і належить Україні", – сказав керівник музею.Зліва внизу на картині збережений напис латинською "Володимир-Волинський, 1917 рік" з автографом автора.Зі слів Володимира Стемковського, написав цю картину один із далеких родичів британця, що брав участь в подіях Першої світової війни і можливо деякий час перебував на Волині, у Володимирі, де самостійно створив цей пейзаж. Полотну Полу подарувала бабуся. Перш ніж передати картину у музей – британець порадився з рідними.Картина написана в акварельній техніці, однак невідомо, чи робота повністю завершена, чи є лише ескізом. Володимир Стемковський говорить: полотно, незважаючи на час, на 95-96 % збережене: "Є окремі пошкодження жучком або цвіллю, але переважно збережена в первісному вигляді. Ця картина унікальна тим, що ця частина міста практично вже не збережена".Наразі картина поповнила фонд історичного музею до згодом буде доступна для огляду у виставковій залі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію