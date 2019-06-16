У музей на Волині передали унікальну 100-літню картину з Британії

У музей на Волині передали унікальну 100-літню картину з Британії
Музейний фонд Володимирського історичного музею поповнила картина – зимовий міський пейзаж міста Володимира, котра була написала понад 100 років тому.

Мистецький витвір зберігся в хорошій якості, – розповів Суспільному директор музею Володимир Стемковський.

Зі слів директора, тривалий час картина зберігалася в приватній колекції британця Пола Брендона – жителя міста Брістоль. Чоловік звернувся до музею з пропозицією прийняти в дарунок старовинне полотно.

"У листі Пол Брендон зазначив, що в його родині знаходиться акварельна робота, де зображена частина міста Володимира. Він обійшов всі інстанції, які дали висновки, що ця картина не становить цінності для Британії і належить Україні", – сказав керівник музею.

Зліва внизу на картині збережений напис латинською "Володимир-Волинський, 1917 рік" з автографом автора.

Зі слів Володимира Стемковського, написав цю картину один із далеких родичів британця, що брав участь в подіях Першої світової війни і можливо деякий час перебував на Волині, у Володимирі, де самостійно створив цей пейзаж. Полотну Полу подарувала бабуся. Перш ніж передати картину у музей – британець порадився з рідними.

Картина написана в акварельній техніці, однак невідомо, чи робота повністю завершена, чи є лише ескізом. Володимир Стемковський говорить: полотно, незважаючи на час, на 95-96 % збережене: "Є окремі пошкодження жучком або цвіллю, але переважно збережена в первісному вигляді. Ця картина унікальна тим, що ця частина міста практично вже не збережена".

Наразі картина поповнила фонд історичного музею до згодом буде доступна для огляду у виставковій залі.

У музей на Волині передали унікальну 100-літню картину з Британії

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Теги: Британія, Володимир, картина, музей
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