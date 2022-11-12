Чекає з полону чоловіка: прикордонниця з Волині взяла участь у мотопробігу на честь захисників Маріуполя

Чекає з полону чоловіка: прикордонниця з Волині взяла участь у мотопробігу на честь захисників Маріуполя
Прикордонниця з міста Нововолиньк Аліна Паніна взяла участь у мотопробігу на честь захисників Маріуполя.

Про це повідомляє ДПСУ у телеграмі.

Аліна Паніна пробула у полоні 5 місяців і наразі чекає повернення з російської неволі свого чоловіка.

Мотопробігом зі Львова до Києва учасники нагадали про перебування у ворожому полоні українських захисників, зокрема оборонців Маріуполя.

Нагадаємо, українська прикордонниця, родом з Волині, Аліна Паніна - одна із тих, кого звільнили з російського полону 17 жовтня. Жінка розповіла про 24 лютого, нелюдські умови полону в Оленівці та найстрашніший період війни.

Чекає з полону чоловіка: прикордонниця з Волині взяла участь у мотопробігу на честь захисників Маріуполя


Чекає з полону чоловіка: прикордонниця з Волині взяла участь у мотопробігу на честь захисників Маріуполя

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Теги: Аліна Паніна, полон, Маріуполь, мотопробіг
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