Чекає з полону чоловіка: прикордонниця з Волині взяла участь у мотопробігу на честь захисників Маріуполя

Аліна Паніна взяла участь у мотопробігу на честь захисників Маріуполя.



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Аліна Паніна пробула у полоні 5 місяців і наразі чекає повернення з російської неволі свого чоловіка.



Мотопробігом зі Львова до Києва учасники нагадали про перебування у ворожому полоні українських захисників, зокрема оборонців Маріуполя.



Нагадаємо, українська прикордонниця, родом з Волині, Аліна Паніна - одна із тих, кого звільнили з російського полону 17 жовтня. Жінка розповіла про 24 лютого,









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордонниця з міста Нововолиньквзяла участь у мотопробігу на честь захисників Маріуполя.Про це повідомляє ДПСУ у телеграмі.Аліна Паніна пробула у полоні 5 місяців і наразі чекає повернення з російської неволі свого чоловіка.Мотопробігом зі Львова до Києва учасники нагадали про перебування у ворожому полоні українських захисників, зокрема оборонців Маріуполя.Нагадаємо, українська прикордонниця, родом з Волині, Аліна Паніна - одна із тих, кого звільнили з російського полону 17 жовтня. Жінка розповіла про 24 лютого, нелюдські умови полону в Оленівці та найстрашніший період війни

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