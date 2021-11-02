У Луцьку всі охочі зможуть стежити за якістю повітря

У Луцьку всі охочі зможуть стежити за якістю повітря
З’явився додатковий канал інформації про забруднення повітря через автомобільні викиди, спалювання пального та значні пожежі для всіх охочих володіти такою інформацією.

Як інформують у Луцькраді, ЛУН Місто AIR – громадська мережа аналізу якості повітря, створена командами ЛУН Місто та факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем КНУ Шевченка. Місія організації – досліджувати комфорт і якість життя в українських містах та сприяти їх сталому розвитку.

ЛУН Місто AIR розвиває мережу громадського моніторингу повітря понад чотири роки. Зараз мережі є у Вінниці, Львові, Івано-Франківську, Хмельницьку, Тернополі, Ужгороді, Одесі, Чернівцях. До кінця року громадська організація планує покрити мережею всі найбільші міста на заході та в центрі України, а після перемоги – деокуповані території.

Станції моніторингу вимірюють забруднення повітря пилом різних за розміром часточок, які є наддрібними й тому дуже небезпечними, а також температуру повітря, тиск, вологість.

Їх не продають, а надають містам безплатно. Безплатним є й обслуговування обладнання.

Дані ЛУН Місто AIR транслюють міжнародні та українські організації, а також офіційний додаток Міндовкілля ЕкоЗагроза. Після приєднання абонентів у містах Луцької громади дані будуть транслювати й на міському застосунку «Чисте повітря Луцьк» у реальному часі на інтерактивній карті.

Усі охочі містяни можуть подати заявку на встановлення станцій у себе за вікном. Для цього треба подати заявку за посиланням, а також мати вікно без сітки, розетку недалеко від вікна, Wi-Fi, сучасний гаджет. Стежити за даними у реальному часі можна на карті та на сервісах партнерів.

У Луцьку всі охочі зможуть стежити за якістю повітря

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Теги: ЛУН Місто AIR, якість повітря, Луцьк
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