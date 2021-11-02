У Луцьку всі охочі зможуть стежити за якістю повітря





Як інформують у Луцькраді, ЛУН Місто AIR – громадська мережа аналізу якості повітря, створена командами ЛУН Місто та факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем КНУ Шевченка. Місія організації – досліджувати комфорт і якість життя в українських містах та сприяти їх сталому розвитку.



ЛУН Місто AIR розвиває мережу громадського моніторингу повітря понад чотири роки. Зараз мережі є у Вінниці, Львові, Івано-Франківську, Хмельницьку, Тернополі, Ужгороді, Одесі, Чернівцях. До кінця року громадська організація планує покрити мережею всі найбільші міста на заході та в центрі України, а після перемоги – деокуповані території.



Станції моніторингу вимірюють забруднення повітря пилом різних за розміром часточок, які є наддрібними й тому дуже небезпечними, а також температуру повітря, тиск, вологість.



Їх не продають, а надають містам безплатно. Безплатним є й обслуговування обладнання.



Дані ЛУН Місто AIR транслюють міжнародні та українські організації, а також офіційний додаток Міндовкілля ЕкоЗагроза. Після приєднання абонентів у містах Луцької громади дані будуть транслювати й на міському застосунку «Чисте повітря Луцьк» у реальному часі на інтерактивній карті.



Усі охочі містяни можуть подати заявку на встановлення станцій у себе за вікном. Для цього треба подати заявку за





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