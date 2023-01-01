Не прийшов до тями від важкого поранення: у госпіталі помер 23-річний Герой з Волині Володимир Коришко

Коришко Володимир Олегович.



Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.



Захиснику України, який героїчно виконував бойове завдання, тепер назавжди 23 роки.



«Щиро співчуваю рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана Герою», – написав Пальонка.



Про час та місце прощання з Володимиром Коришком повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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