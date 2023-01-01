У Луцьку запрошують написати побажання для військових на автівці, яку відправлять на передову





Для військових 57 ОмБР привезли нове авто, яке вже проходить сервісну підготовку. Про це пише



«Запрошуємо Вас маркером на машині лишити побажання для військових. Наша увага і підтримка їм потрібна, бо вони – наша скеля свободи і майбутнього», – кажуть волонтери.



Флешмоб почнеться з освячення автівки в центрі Луцька, біля пам'ятника Шевченку на проспекті Волі. Лишити побажання для військових можна буде у п'ятницю, 26 травня, з 12:00 до 14:00.



Нагадаємо,









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