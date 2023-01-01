У Луцьку запрошують написати побажання для військових на автівці, яку відправлять на передову

У Луцьку запрошують написати побажання для військових на автівці, яку відправлять на передову
У Луцьку запрошують долучитися до флешмобу «Розмальовуємо разом машину для військових».

Для військових 57 ОмБР привезли нове авто, яке вже проходить сервісну підготовку. Про це пише РайонЛуцьк.

«Запрошуємо Вас маркером на машині лишити побажання для військових. Наша увага і підтримка їм потрібна, бо вони – наша скеля свободи і майбутнього», – кажуть волонтери.

Флешмоб почнеться з освячення автівки в центрі Луцька, біля пам'ятника Шевченку на проспекті Волі. Лишити побажання для військових можна буде у п'ятницю, 26 травня, з 12:00 до 14:00.

Нагадаємо, обстріляне авто з Бахмута, яке стоїть у центрі Луцька, належало саме цій бригаді. До кінця тижня волонтери пофарбують його в колір хакі, встановлять болотяну гуму та нічне бачення для водія.




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Теги: авто, передова, Луцьк, 57 ОмБР
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