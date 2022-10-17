У Луцьку під час комендантської години (не)працює таксі: що робити, якщо потяг – вночі
Сьогодні, 18:00
У Луцьку, як і в будь-яких інших українських містах, у яких діє комендантська година, пересуватися у визначені години – заборонено. Виняток – у вас є перепустка, видана комендатурою.
Тож ми вирішили з’ясувати, що робити, коли такої перепустки немає, а ваш потяг прибуває на вокзал, наприклад, о 3 ночі.
(Не)працює таксі
Попередньо ми запитали у наших читачів і читачок в телеграмі, чи доводилося їм користуватися послугами таксі під час дії комендантської години. 86% опитаних відповіли, що такої потреби не було, ще 8% – хотіли викликати, але їхнє замовлення не прийняли. Втім 6% опитаних під час дії комендантської на таксі таки їздили.
Зважаючи на коментарі, вночі реально викликати Opti 579. Щоправда, ціни, зазначають, – космічні.
Наприклад, наш читач Петро Семенов пише, що викликав таксі о 2 ночі, аби дістатися з лікарні додому, бо до медзакладу їхав з мамою на «швидкій». Замовлення прийняли, втім ціну за невелику відстань «загилили» неабияку.
Замовити Opti 579 вночі дійсно реально. Ба більше, у службі підтримки нам пояснюють, що у частини водіїв є перепустки, які дають можливість виконувати поїздки під час комендантської години.
Щоправда, є одне «але». Волинські служби таксі таких перепусток не мають.
Як зазначили у пресслужбі Волинської обласної військової адміністрації у коментарі ІА ВолиньPost, офіційних дозволів на роботу під час дії комендантської години у служб таксі немає.
Що робити, якщо потяг – уночі, а дістатися немає чим
У такому випадку варто приїхати на вокзал заздалегідь. Так, вокзали міст, де діє комендантська година, можуть зачинятися на ніч або бути відчиненими на вхід і вихід. Однак, як розповіли журналістам ВолиньPost у пресслужбі «Укрзалізниці», вокзал у Луцьку працює цілодобово.
До того ж очікування потяга може бути комфортним. Навіть під час дії комендантської години пасажири можуть скористатися послугами:
- залу очікування;
- кімнат тривалого відпочинку;
- користування душовою кабіною;
- зберігання ручної поклажі;
- надання письмової та складної довідки.
Уночі дорогою до вокзалу – помітили патрульні. Можуть затримати?
Так, якщо у вас немає документів, що засвідчують особу. Окрім паспорта чи будь-якого іншого документу, ви повинні пояснити причину перебування на вулиці під час дії комендантської. Якщо, наприклад, ви прямуєте на вокзал, утім показати квиток-доказ не можете – вас, найімовірніше, затримають для встановлення особи та з'ясування всіх обставин.
У пресслужбі патрульної поліції Волинської області також додали, що поліцейські мають право на поверхневу перевірку. Тож, якщо у громадянина виявлять заборонені речовини, вибухонебезпечні предмети, зброю тощо, його змушені будуть затримати та викликати слідчо-оперативну групу. Це стосується й тих, хто відмовляється від виконання законного розпорядження або вимог патруля і виявляє злісну непокору. Таким особам загрожує штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб.
Зауважимо, що комендантську годину запровадили передусім із метою виявлення диверсійно-розвідувальних груп. Тож наполегливо рекомендуємо не заважати працювати правоохоронним органам і у визначені години (з 00:00 до 05:00) перебувати вдома.
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Тож ми вирішили з’ясувати, що робити, коли такої перепустки немає, а ваш потяг прибуває на вокзал, наприклад, о 3 ночі.
(Не)працює таксі
Попередньо ми запитали у наших читачів і читачок в телеграмі, чи доводилося їм користуватися послугами таксі під час дії комендантської години. 86% опитаних відповіли, що такої потреби не було, ще 8% – хотіли викликати, але їхнє замовлення не прийняли. Втім 6% опитаних під час дії комендантської на таксі таки їздили.
Зважаючи на коментарі, вночі реально викликати Opti 579. Щоправда, ціни, зазначають, – космічні.
Наприклад, наш читач Петро Семенов пише, що викликав таксі о 2 ночі, аби дістатися з лікарні додому, бо до медзакладу їхав з мамою на «швидкій». Замовлення прийняли, втім ціну за невелику відстань «загилили» неабияку.
Замовити Opti 579 вночі дійсно реально. Ба більше, у службі підтримки нам пояснюють, що у частини водіїв є перепустки, які дають можливість виконувати поїздки під час комендантської години.
Щоправда, є одне «але». Волинські служби таксі таких перепусток не мають.
Як зазначили у пресслужбі Волинської обласної військової адміністрації у коментарі ІА ВолиньPost, офіційних дозволів на роботу під час дії комендантської години у служб таксі немає.
Що робити, якщо потяг – уночі, а дістатися немає чим
У такому випадку варто приїхати на вокзал заздалегідь. Так, вокзали міст, де діє комендантська година, можуть зачинятися на ніч або бути відчиненими на вхід і вихід. Однак, як розповіли журналістам ВолиньPost у пресслужбі «Укрзалізниці», вокзал у Луцьку працює цілодобово.
До того ж очікування потяга може бути комфортним. Навіть під час дії комендантської години пасажири можуть скористатися послугами:
- залу очікування;
- кімнат тривалого відпочинку;
- користування душовою кабіною;
- зберігання ручної поклажі;
- надання письмової та складної довідки.
Уночі дорогою до вокзалу – помітили патрульні. Можуть затримати?
Так, якщо у вас немає документів, що засвідчують особу. Окрім паспорта чи будь-якого іншого документу, ви повинні пояснити причину перебування на вулиці під час дії комендантської. Якщо, наприклад, ви прямуєте на вокзал, утім показати квиток-доказ не можете – вас, найімовірніше, затримають для встановлення особи та з'ясування всіх обставин.
У пресслужбі патрульної поліції Волинської області також додали, що поліцейські мають право на поверхневу перевірку. Тож, якщо у громадянина виявлять заборонені речовини, вибухонебезпечні предмети, зброю тощо, його змушені будуть затримати та викликати слідчо-оперативну групу. Це стосується й тих, хто відмовляється від виконання законного розпорядження або вимог патруля і виявляє злісну непокору. Таким особам загрожує штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб.
Зауважимо, що комендантську годину запровадили передусім із метою виявлення диверсійно-розвідувальних груп. Тож наполегливо рекомендуємо не заважати працювати правоохоронним органам і у визначені години (з 00:00 до 05:00) перебувати вдома.
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