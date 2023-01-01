«Доки повішене тіло путіна не прикрасить кремль»: партизани рф записали нове звернення
Сьогодні, 17:25
Російські партизани - бійці «Російського добровольчого корпусу», які розпочали операцію по звільненню територій Бєлгородщини від так званого режиму путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення, записали нове звернення і пояснили, доки збираються воювати.
«Незабаром у росії не буде людини, чий знайомий не втратив життя на цій злочинній війні. Щоб її закінчити, треба бити ворога на окупованій ним території. Війна триватиме, доки повішене тіло путіна не прикрасить стіни кремля, а його зграя не буде засуджена справедливим судом російського гніву», – йдеться у повідомленні.
Як зазначають російські партизани, їхня країна вже дозріла до змін, а найбільше чекають на звільнення території, прикордонні до зони військових дій.
«Країна дозріла для змін. Країна дозріла для визволення. А найбільше чекають на звільнення території, прикордонні до зони військових дій: Курськ, Брянськ, Білгород. Їх негласному поклику слідує Російський Добровольчий Корпус, який взяв на себе сміливість зробити перший крок у напрямку нашої Батьківщини. Мирне населення може не турбуватися: РДК не воює із цивільними. Будь-яка допомога своїм співгромадянам, які були досить сміливими, щоб боротися проти путінської диктатури, наближає кінець війни, кінець смертей та кінець ганьби», – зазначається у зверненні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
«Незабаром у росії не буде людини, чий знайомий не втратив життя на цій злочинній війні. Щоб її закінчити, треба бити ворога на окупованій ним території. Війна триватиме, доки повішене тіло путіна не прикрасить стіни кремля, а його зграя не буде засуджена справедливим судом російського гніву», – йдеться у повідомленні.
Як зазначають російські партизани, їхня країна вже дозріла до змін, а найбільше чекають на звільнення території, прикордонні до зони військових дій.
«Країна дозріла для змін. Країна дозріла для визволення. А найбільше чекають на звільнення території, прикордонні до зони військових дій: Курськ, Брянськ, Білгород. Їх негласному поклику слідує Російський Добровольчий Корпус, який взяв на себе сміливість зробити перший крок у напрямку нашої Батьківщини. Мирне населення може не турбуватися: РДК не воює із цивільними. Будь-яка допомога своїм співгромадянам, які були досить сміливими, щоб боротися проти путінської диктатури, наближає кінець війни, кінець смертей та кінець ганьби», – зазначається у зверненні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Не прийшов до тями від важкого поранення: у госпіталі помер 23-річний Герой з Волині Володимир Коришко
Сьогодні, 17:42
«Доки повішене тіло путіна не прикрасить кремль»: партизани рф записали нове звернення
Сьогодні, 17:25
У Луцьку всі охочі зможуть стежити за якістю повітря
Сьогодні, 17:15
Колишній священник віддав ключі без суперечок: ще одна церква на Волині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 17:00
Чекає з полону чоловіка: прикордонниця з Волині взяла участь у мотопробігу на честь захисників Маріуполя
Сьогодні, 16:40
Медіа