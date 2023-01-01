«Доки повішене тіло путіна не прикрасить кремль»: партизани рф записали нове звернення

«Доки повішене тіло путіна не прикрасить кремль»: партизани рф записали нове звернення
Російські партизани - бійці «Російського добровольчого корпусу», які розпочали операцію по звільненню територій Бєлгородщини від так званого режиму путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення, записали нове звернення і пояснили, доки збираються воювати.

«Незабаром у росії не буде людини, чий знайомий не втратив життя на цій злочинній війні. Щоб її закінчити, треба бити ворога на окупованій ним території. Війна триватиме, доки повішене тіло путіна не прикрасить стіни кремля, а його зграя не буде засуджена справедливим судом російського гніву», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають російські партизани, їхня країна вже дозріла до змін, а найбільше чекають на звільнення території, прикордонні до зони військових дій.

«Країна дозріла для змін. Країна дозріла для визволення. А найбільше чекають на звільнення території, прикордонні до зони військових дій: Курськ, Брянськ, Білгород. Їх негласному поклику слідує Російський Добровольчий Корпус, який взяв на себе сміливість зробити перший крок у напрямку нашої Батьківщини. Мирне населення може не турбуватися: РДК не воює із цивільними. Будь-яка допомога своїм співгромадянам, які були досить сміливими, щоб боротися проти путінської диктатури, наближає кінець війни, кінець смертей та кінець ганьби», – зазначається у зверненні.


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Теги: Білгород, партизани, звільнення територій, Путін
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