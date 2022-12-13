Колишній священник віддав ключі без суперечок: ще одна церква на Волині перейшла до ПЦУ





Серед 680 мешканців села Гуща на церковні збори Спасо-Преображенського храму прийшли 140 вірян, щоб поставити підписи за перехід від УПЦ мп до ПЦУ, - пише



Того ж дня службу провів священник єпархії ПЦУ із села Олеськ отець Богдан Здрок.



За його словами, перехід пройшов мирно, без криків.



Колишній настоятель храму УПЦ МП відмовився від переходу. Проте без конфліктів віддав ключі та забрав свої речі.



Парафія чекає нового настоятеля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21-го травня недільну службу вже рідною мовою провели у храмі села Гуща на Любомльщині. Віряни підтримали перехід церкви до ПЦУ.Серед 680 мешканців села Гуща на церковні збори Спасо-Преображенського храму прийшли 140 вірян, щоб поставити підписи за перехід від УПЦ мп до ПЦУ, - пише БУГ Того ж дня службу провів священник єпархії ПЦУ із села Олеськ отецьЗа його словами, перехід пройшов мирно, без криків.Колишній настоятель храму УПЦ МП відмовився від переходу. Проте без конфліктів віддав ключі та забрав свої речі.Парафія чекає нового настоятеля.

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