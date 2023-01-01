Завтра на Волині попрощаються із Героєм Сергієм Занюком, який помер від поранень

Сергія Занюка, який помер від отриманих поранень.



Про це



«Повідомляємо, що зустріч воїна Сергія Занюка з села Залісся, який помер від отриманих на війні поранень, а тепер назавжди повертається додому, відбудеться 24 травня в першій половині дня (про точну годину повідомимо додатково)», – йдеться в повідомленні.



Кортеж прямуватиме через селище Шацьк, урочище Гряда, село Пульмо.



Нагадаємо, Сергій

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацькій громаді зустрічатимуть тіло Героя, який помер від отриманих поранень.Про це повідомили у громаді.«Повідомляємо, що зустріч воїна Сергія Занюка з села Залісся, який помер від отриманих на війні поранень, а тепер назавжди повертається додому, відбудеться 24 травня в першій половині дня (про точну годину повідомимо додатково)», – йдеться в повідомленні.Кортеж прямуватиме через селище Шацьк, урочище Гряда, село Пульмо.Нагадаємо, Сергій родом з с.Залісся Шацької громади Ковельського району. Герой, який відважно боронив територіальну цілісність та незалежність України, був призваний на військову службу під час мобілізації 21 березня 2022 року. У захисника залишилась мама, дві сестри та брат.

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