На Волині 32-річний шахрай привласнював посилки, які мав доправити за кордон
Сьогодні, 19:00
На Волині судитимуть 32-річного чоловіка, який через інтернет ошукав 15 людей та заволодів грошима й цінностями на суму понад 60 тисяч гривень.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, упродовж серпня-грудня 2022 року раніше судимий 32-річний житель міста Володимир розміщував у соціальних мережах та на сайтах в Інтернеті оголошення про здійснення доставки вантажів у Велику Британію та привласнював усе, що громадяни хотіли передати рідним у Лондон.
Окрім того, він брав передплату за «бронювання місць для багажу в автомобілі», а також «здавав в оренду» неіснуючі квартири в різних містах України.
«Таким чином волинянин ошукав 15 людей та заволодів грошима й цінностями на суму понад 60 тисяч гривень. Нині він перебуває під вартою», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, упродовж серпня-грудня 2022 року раніше судимий 32-річний житель міста Володимир розміщував у соціальних мережах та на сайтах в Інтернеті оголошення про здійснення доставки вантажів у Велику Британію та привласнював усе, що громадяни хотіли передати рідним у Лондон.
Окрім того, він брав передплату за «бронювання місць для багажу в автомобілі», а також «здавав в оренду» неіснуючі квартири в різних містах України.
«Таким чином волинянин ошукав 15 людей та заволодів грошима й цінностями на суму понад 60 тисяч гривень. Нині він перебуває під вартою», - йдеться у повідомленні.
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