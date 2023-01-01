На Волині 32-річний шахрай привласнював посилки, які мав доправити за кордон

На Волині судитимуть 32-річного чоловіка, який через інтернет ошукав 15 людей та заволодів грошима й цінностями на суму понад 60 тисяч гривень.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.За даними слідства, упродовж серпня-грудня 2022 року раніше судимий 32-річний житель міста Володимир розміщував у соціальних мережах та на сайтах в Інтернеті оголошення про здійснення доставки вантажів у Велику Британію та привласнював усе, що громадяни хотіли передати рідним у Лондон.Окрім того, він брав передплату за «бронювання місць для багажу в автомобілі», а також «здавав в оренду» неіснуючі квартири в різних містах України.«Таким чином волинянин ошукав 15 людей та заволодів грошима й цінностями на суму понад 60 тисяч гривень. Нині він перебуває під вартою», - йдеться у повідомленні.