В Україні з осені запрацює інститут помічника ветерана

В Україні з осені запрацює інститут помічника ветерана
Міністерство у справах ветеранів очікує, що інститут помічника ветерана в Україні запрацює з осені.

Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, - передає Бабель.

Проєкт спочатку запрацює в чотирьох областях: Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській і Миколаївській. Помічників буде чотириста. Їх підготують і навчать. Лапутіна зазначила, що пріоритетом є те, що помічники будуть саме з числа ветеранів або членів родин, «тому що це люди, які будуть працювати за принципом рівний – рівному». Помічник, зокрема, допоможе правильно звернутися до відповідної інституції по довідку, отримати допомогу.

«Тобто вони знатимуть проблеми ветеранів. Але треба їм трошки додати навичок і комунікаційних, і інформаційних, щоб повністю володіли нормативно-правовою базою, переліком послуг тощо. І я думаю, що з осені цього року проєкт вже запуститься, вже помічники ветерана будуть зустрічати», – зазначила Юлія Лапутіна.

На рівні районів створять сервісні центри, які надаватимуть ветеранам послуги, зокрема і в електронному форматі. Міністерство підписало також меморандум з асоціацією ЦНАПів, аби там створили вікно для ветеранів.

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Теги: ветерани, допомога
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