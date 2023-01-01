Погода у Луцьку на завтра, 24 травня
Сьогодні, 20:00
24 травня перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 11° до 24° тепла.
Народний прогноз погоди: 24 травня відзначається день пам'яті святих рівноапостольних Мефодія і брата його Кирила, священномученика Мокія. Цей день вважався показником погоди для всього літа. Якщо мокро, то і все літо буде мокрим, і навпаки. "Якщо багряний схід сонця, а вдень дощ – літо мокре і грозове буде". Якщо туман з'являвся вечором і розходився до сходу сонця, то чекали негоди.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 11° до 24° тепла.
Народний прогноз погоди: 24 травня відзначається день пам'яті святих рівноапостольних Мефодія і брата його Кирила, священномученика Мокія. Цей день вважався показником погоди для всього літа. Якщо мокро, то і все літо буде мокрим, і навпаки. "Якщо багряний схід сонця, а вдень дощ – літо мокре і грозове буде". Якщо туман з'являвся вечором і розходився до сходу сонця, то чекали негоди.
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