Погода у Луцьку на завтра, 24 травня

24 травня перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 11° до 24° тепла.: 24 травня відзначається день пам'яті святих рівноапостольних Мефодія і брата його Кирила, священномученика Мокія. Цей день вважався показником погоди для всього літа. Якщо мокро, то і все літо буде мокрим, і навпаки. "Якщо багряний схід сонця, а вдень дощ – літо мокре і грозове буде". Якщо туман з'являвся вечором і розходився до сходу сонця, то чекали негоди.