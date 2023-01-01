Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж

Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж
Пенсійний фонд України запустив механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступниці керівника Офісу президента Юлії Соколовської.

Для кого розроблена дана функція:

- для людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;
- для осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;
- для працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.

Для початку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID.

Після цього можна самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.

Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.

Для незастрахованих осіб місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих - збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пенсія, пенсійний стаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку на завтра, 24 травня
Сьогодні, 20:00
Назвали кількість українців, зниклих безвісти під час війни
Сьогодні, 19:30
В Україні з осені запрацює інститут помічника ветерана
Сьогодні, 19:15
На Волині 32-річний шахрай привласнював посилки, які мав доправити за кордон
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Влітку деякі пенсіонери отримають одразу декілька доплат Влітку деякі пенсіонери отримають одразу декілька доплат
22 травень, 20:30
Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку
17 травень, 10:05
Повідомили, кому цьогоріч збільшать пенсію Повідомили, кому цьогоріч збільшать пенсію
16 травень, 08:18
У Луцькому районі «пошта на колесах» обслуговує 165 сіл. ФОТО У Луцькому районі «пошта на колесах» обслуговує 165 сіл. ФОТО
12 травень, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку на завтра, 24 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Назвали кількість українців, зниклих безвісти під час війни
Сьогодні, 19:30
 0
В Україні з осені запрацює інститут помічника ветерана
Сьогодні, 19:15
 0
На Волині 32-річний шахрай привласнював посилки, які мав доправити за кордон
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8