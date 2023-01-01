Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж





Про це повідомляє Юлії Соколовської.



Для кого розроблена дана функція:



- для людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;

- для осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;

- для працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.



Для початку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID.



Після цього можна самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.



Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.



Для незастрахованих осіб місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих - збільшено зарплату для обчислення пенсії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пенсійний фонд України запустив механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступниці керівника Офісу президентаДля кого розроблена дана функція:- для людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;- для осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;- для працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.Для початку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID.Після цього можна самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.Для незастрахованих осіб місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих - збільшено зарплату для обчислення пенсії.

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