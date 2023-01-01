Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж
Сьогодні, 20:30
Пенсійний фонд України запустив механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступниці керівника Офісу президента Юлії Соколовської.
Для кого розроблена дана функція:
- для людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;
- для осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;
- для працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.
Для початку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID.
Після цього можна самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.
Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.
Для незастрахованих осіб місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих - збільшено зарплату для обчислення пенсії.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступниці керівника Офісу президента Юлії Соколовської.
Для кого розроблена дана функція:
- для людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;
- для осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;
- для працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.
Для початку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID.
Після цього можна самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.
Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.
Для незастрахованих осіб місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих - збільшено зарплату для обчислення пенсії.
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